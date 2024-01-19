Новобранцы МЧС приняли торжественную присягу в Витебске

В Витебске торжественную присягу принесли 25 новобранцев МЧС. Мероприятие приурочили к профессиональному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке руководителям региональных подразделений вручили ключи от новых машин. Это 10 легковых автомобилей, две автоцистерны, автомобиль медицинской службы, микроавтобус, а также две автолестницы. Технику приобрели за счет областного бюджета. А восьми работникам МЧС передали ключи от новых арендных двухкомнатных квартир в областном центре.

Сергей Радишевич, старший инструктор-спасатель:

Долгожданный момент, на очереди по улучшению жилья мы с семьей стоим с 2021 года. И вот сегодня, в преддверии праздника, получение ключей – это действительно такой хороший момент.

Дмитрий Лашутин, сотрудник МЧС:

В этот свежий морозный день мы примем присягу и пополним численность, ряды сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и будем с честью и доблестью выполнять все поставленные задачи.