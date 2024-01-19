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Новобранцы МЧС приняли торжественную присягу в Витебске

19 января 2024 06:40
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В Витебске торжественную присягу принесли 25 новобранцев МЧС. Мероприятие приурочили к профессиональному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новобранцы МЧС приняли торжественную присягу в Витебске-1

В торжественной обстановке руководителям региональных подразделений вручили ключи от новых машин. Это 10 легковых автомобилей, две автоцистерны, автомобиль медицинской службы, микроавтобус, а также две автолестницы. Технику приобрели за счет областного бюджета. А восьми работникам МЧС передали ключи от новых арендных двухкомнатных квартир в областном центре.

Новобранцы МЧС приняли торжественную присягу в Витебске-4

Сергей Радишевич, старший инструктор-спасатель:
Долгожданный момент, на очереди по улучшению жилья мы с семьей стоим с 2021 года. И вот сегодня, в преддверии праздника, получение ключей – это действительно такой хороший момент.

Новобранцы МЧС приняли торжественную присягу в Витебске-7

Дмитрий Лашутин, сотрудник МЧС:
В этот свежий морозный день мы примем присягу и пополним численность, ряды сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и будем с честью и доблестью выполнять все поставленные задачи.

Новобранцы МЧС приняли торжественную присягу в Витебске-10

Всего накануне профессионального праздника в Витебском регионе приняли присягу более 50 молодых спасателей.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области

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