Психиатр-нарколог: потребление табака в Беларуси падает. Оно на очень высоком уровне ещё, но падает

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Кто-то говорит, что увеличивается мода, больше начинают курить. Мне, кажется, что наоборот стало больше людей, которые за здоровый образ жизни. Либо это просто картинка такая в Instagram – «я за ЗОЖ»?

Иван Коноразов, врач психиатр-нарколог, директор медицинского центра:

Нет, это не картинка в Instagram. В 2017 году, насколько мне не изменяет память, было закончено большое исследование, которое проводилось у нас, в республике. STEPS-исследование совместно со Всемирной организацией здравоохранения, страновой офис, Министерство здравоохранения и еще ряд государственных органов. Большое было очень исследование, в том числе изучали факторы, влияющие на развитие неинфекционных заболеваний. В частности, курение. Там действительно приводилась статистика, уже после просчета всех опросников, что потребление табака в нашей стране падает. Оно, конечно, на очень высоком уровне еще, но оно падает. Про моду потребления табака. Сегодня у нас в стране потреблять табак невыгодно. Даже не то что невыгодно, немодно это – это и запах, и…

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему немодно? Почему раньше было модно, сейчас – немодно, с чем это вы связываете?

Валентин Толкачев, представитель белорусской общественной организации «Трезвенность – Оптималист» им. А. Г. Шичко:

Как это табак может падать, если вся республика в «Табакерках»? А вы говорите – падает. Иван Коноразов:

Я говорю – потребление табака падает. Может быть, какой-то ларек и стоит, но не обязательно туда придет человек покупать этот табак. Мария Халчанская, бросила курить:

И очереди я там ни разу не видела.

Иван Коноразов:

И я тоже ни разу не видел там очередей. Самое главное сегодня – направлять меры на профилактику, то есть первичную профилактику: предупреждение первой пробы и последующих, будем так говорить, вредных последствий. Да, есть большое количество людей, которые употребляют табак и 10, и 15, и 20 лет. Они и будут, скорее всего, употреблять этот табак. Малая доля придет к врачам психиатрам-наркологам для оказания помощи. Либо к онкологам, когда там действительно будут последствия уже на уровне онкологических заболеваний, и тогда они изменят свою точку зрения и откажутся сразу от потребления табака. Но большая масса людей, к сожалению, если 20 лет употребляют табак, они и будут его употреблять. Ольга Бурлакова:

Вы согласны, что если рекламировать, показывать красивые ролики, фильмы с курящими людьми, – это одно влияние на подрастающее поколение? А если показывать здоровый образ жизни, в семье чтобы был достойный пример, окружение чтобы было здоровое? Иван Коноразов:

Да, вы правы. Есть рамочная конвенция по борьбе с табаком, она была принята рядом организаций, в том числе там участвовала Всемирная организация здравоохранения. Эту рамочную конвенцию ратифицировали ряд стран. Там в том числе есть меры, которые направлены на предупреждение начала употребления табака молодежью. Одна из основных мер – это негативное выставление табака, рассказывать о том, как это есть. Сегодня на табачных пачках уже не пишется «легкие сигареты» или «суперлегкие». На табачных пачках сейчас уже рисуются страшные картинки – действительно то, что бывает вследствие употребления табака.