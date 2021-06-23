Психиатр-нарколог: потребление табака в Беларуси падает. Оно на очень высоком уровне ещё, но падает
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Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Кто-то говорит, что увеличивается мода, больше начинают курить. Мне, кажется, что наоборот стало больше людей, которые за здоровый образ жизни. Либо это просто картинка такая в Instagram – «я за ЗОЖ»?
Иван Коноразов, врач психиатр-нарколог, директор медицинского центра:
Нет, это не картинка в Instagram. В 2017 году, насколько мне не изменяет память, было закончено большое исследование, которое проводилось у нас, в республике. STEPS-исследование совместно со Всемирной организацией здравоохранения, страновой офис, Министерство здравоохранения и еще ряд государственных органов. Большое было очень исследование, в том числе изучали факторы, влияющие на развитие неинфекционных заболеваний. В частности, курение. Там действительно приводилась статистика, уже после просчета всех опросников, что потребление табака в нашей стране падает. Оно, конечно, на очень высоком уровне еще, но оно падает.
Про моду потребления табака. Сегодня у нас в стране потреблять табак невыгодно. Даже не то что невыгодно, немодно это – это и запах, и…
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему немодно? Почему раньше было модно, сейчас – немодно, с чем это вы связываете?
Валентин Толкачев, представитель белорусской общественной организации «Трезвенность – Оптималист» им. А. Г. Шичко:
Как это табак может падать, если вся республика в «Табакерках»? А вы говорите – падает.
Иван Коноразов:
Я говорю – потребление табака падает. Может быть, какой-то ларек и стоит, но не обязательно туда придет человек покупать этот табак.
Мария Халчанская, бросила курить:
И очереди я там ни разу не видела.
Иван Коноразов:
И я тоже ни разу не видел там очередей. Самое главное сегодня – направлять меры на профилактику, то есть первичную профилактику: предупреждение первой пробы и последующих, будем так говорить, вредных последствий. Да, есть большое количество людей, которые употребляют табак и 10, и 15, и 20 лет. Они и будут, скорее всего, употреблять этот табак. Малая доля придет к врачам психиатрам-наркологам для оказания помощи. Либо к онкологам, когда там действительно будут последствия уже на уровне онкологических заболеваний, и тогда они изменят свою точку зрения и откажутся сразу от потребления табака. Но большая масса людей, к сожалению, если 20 лет употребляют табак, они и будут его употреблять.
Ольга Бурлакова:
Вы согласны, что если рекламировать, показывать красивые ролики, фильмы с курящими людьми, – это одно влияние на подрастающее поколение? А если показывать здоровый образ жизни, в семье чтобы был достойный пример, окружение чтобы было здоровое?
Иван Коноразов:
Да, вы правы. Есть рамочная конвенция по борьбе с табаком, она была принята рядом организаций, в том числе там участвовала Всемирная организация здравоохранения. Эту рамочную конвенцию ратифицировали ряд стран. Там в том числе есть меры, которые направлены на предупреждение начала употребления табака молодежью. Одна из основных мер – это негативное выставление табака, рассказывать о том, как это есть. Сегодня на табачных пачках уже не пишется «легкие сигареты» или «суперлегкие». На табачных пачках сейчас уже рисуются страшные картинки – действительно то, что бывает вследствие употребления табака.
Ольга Бурлакова:
И мы, собственно, ради этого сегодня здесь и собрались.
Иван Коноразов:
Сейчас табак не выставляется в магазине в открытую, то есть мы не видим. Определенные ящики, которые закрываются. Это первичные меры профилактики, которые именно направлены на профилактику потребления табака. Еще бы сделать однотипными все пачки, серыми, чтобы они не были такими яркими и красивыми – это была бы еще одна мера, которая бы способствовала. Как минимум даже если мы одного подростка спасем от начала употребления, эта мера была бы уже эффективной.