«Наше тело меняется». Почему некоторым людям так сложно бросить курить?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Александр Альфредович, вы всю жизнь положили, можно сказать, на борьбу с этой проблемой. Но мне кажется, даже в ваших кругах, среди людей, которые как никто знают, насколько серьезные последствия у курильщиков со здоровьем, тоже иногда покуривают. Почему?

Александр Машевский, врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор:

Как вам сказать. Надо быть перед каждой передачей, перед людьми абсолютно честным. Я курил. Начал я, правда, поздно, уже в институте. Это были практически послевоенные годы, и тогда если ты попадал в компанию ребят и ты некурящий, ты был как будто белой вороной. Поэтому потихоньку… Тяжело очень, кстати, привыкал, но как-то привык. Ну, вот и до сих пор курю. Ольга Бурлакова:

Но пациентам свои наверняка рекомендуете бросать это дело?

Александр Машевский:

У меня достаточно много друзей, знакомых, которые достаточно легко и просто бросают. Особенно, когда говоришь человеку диагноз, какой у него есть. Но некоторые продолжают курить и после нашего довольно серьезного диагноза. Понимаете, теперь понятно, почему такое происходит. В последние годы появились молекулярно-генетические исследования, и выявлено три примерно гена. Два из них противоникотинные, и совершенно легко человек может отвыкнуть. А один из них работает на никотин, и поэтому, конечно, проблема очень серьезная. Я думаю, она будет еще долго продолжаться. «Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Иван, а как вы считаете, почему кому-то просто бросить курить, а кому-то очень сложно?

Иван Коноразов, врач психиатр-нарколог, директор медицинского центра:

Я, наверное, поддержу коллегу, потому что все у нас зависит и от биохимии головного мозга. То есть когда никотин попадает к нам в кровь, он в течение 7 секунд уже действует на клетки головного мозга и вызывает таким образом определенные изменения. Эти изменения вызывают у человека ложноположительные ощущения какой-то бодрости, эйфории. Плюс ко всему гипоксия головного мозга наступает быстро достаточно. Ко всем этим ощущениям очень быстро человек привыкает. Идет выработка нейромедиаторов, дофамина – тех нейромедиаторов, которые вызывают у нас ощущение удовольствия, счастья и так далее. И вот это ложное подкрепление быстро приводит к тому, что человек привыкает и втягивается в зависимость. Алеся Лакина:

Но ведь многие говорят, что все зависимости у нас исключительно в голове? Иван Коноразов:

Ну да, они в голове, но и на физиологическом уровне тоже. Наше тело меняется, наша биохимия головного мозга меняется. Для того, чтобы потом поддерживать этот уровень дофамина, серотонина, эти ложные позитивные ощущения испытывать, человек постоянно себя подстегивает потом употреблением табака. Ну, как наркотик.

Ольга Бурлакова:

То есть курение можно соотнести с наркотической зависимостью? Как только человек распробовал, то уже остановиться для многих проблема. Иван Коноразов:

Вы правы, потому что, если говорить о первой пробе сигарет, подростки начинают пробовать первую сигарету где-то в 10,5-11 лет. И уж тогда эти первые ощущения на нездоровое, будем говорить, состояние, на неокрепшую психику человека, несформированную личность. Естественно, практически сразу же человек впадает в какую-то психологическую зависимость от табака. Ольга Бурлакова:

Мы когда-то в детстве, не знаю, занимались ли этим другие, соломинки поджигали и вот этот дымок. Просто интересно, как он дымится, в рот набираешь и выпускаешь. Это как-то необычно казалось. Но что касается первой сигареты – все говорят «фу».