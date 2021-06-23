«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Скажите, в каком возрасте вы начали курить, какая была ваша первая сигарета? Вспомните?
Мария Халчанская:
Да, я начала курить в 16 лет. Мой юношеский возраст попал на лихие 90-е, тогда курили все – это было очень модно, все хотели быть взрослыми. Сигарета такой имидж добавляла. Моя первая сигарета была Mo, More. Такие длинные коричневые сигареты, с которыми было стильно стоять и курить.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А где брали-то в 16 лет сигареты?
Мария Халчанская:
Покупали. Тогда, кстати, поштучно было очень популярно. Не обязательно пачку было, пару рублей, пару штук, и уже с девчонками курим.
Елена Кругликова:
А кто предложил первую сигарету?
Мария Халчанская:
Даже, наверное, и не вспомню. Просто как-то, наверное, перед дискотекой как обычно с девчонками – почему бы и не покурить?
Ольга Бурлакова:
Хотелось быть взрослее, да? Казалось, что это красиво и интересно.
Мария Халчанская:
Да, это было что-то – это было так модно.
Ольга Бурлакова:
А бабушки, как всегда, в этом помогали. Вот даже на Комаровке, мне кажется, еще совсем недавно бабушки предлагали поштучно сигареты.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мария, скажите, у вас в семье курили родители или какие-то родственники?
Мария Халчанская:
У меня курил папа, и он был прямо заядлым курильщиком. Но, наверное, к тому моменту, когда я закурила, папа уже бросил. Так что мне даже не у кого было бы сигареты воровать.
Алеся Лакина:
Вы скрывались или в открытую курили?
Мария Халчанская:
Конечно, скрывалась. У меня папа был очень строгий, военный.
Алеся Лакина:
Сколько лет вы курили вообще?
Мария Халчанская:
Я курила 16 лет, с 16 до 32.
Елена Кругликова:
В итоге папа-то знает, что вы курили?
Мария Халчанская:
Да. Я вам честно скажу, девушки, когда он в первый раз меня увидел с сигаретой, я ее вот так [сжала в ладони – прим. ред.]. Я даже не почувствовала боли.
Ольга Бурлакова:
Вы не сказали: «Это не мое, Светка дала подержать»?
Мария Халчанская:
Нет. Там папа просто положил руку на плечо, там уже было…
Елена Кругликова:
А что помогло вам бросить курить?
Мария Халчанская:
Где-то в 2008-2010 году, я в этот момент находилась в Америке, Америка активно начала бороться с курением. Вот как сейчас у нас, у них это чуть раньше произошло. Курящих мест становилось все меньше, ресторанов, курить практически нигде нельзя было. Естественно, я как курящий человек стала чувствовать дискомфорт: на тебя люди смотрят, на тебя пальцем показывают. Если мы идем с друзьями куда-то, а у меня друзья были некурящие, я сразу отходные: куда, где буду курить?
Елена Кругликова:
Где спрятаться, чтобы не осудили?
Мария Халчанская:
Да. То есть я еще не вышла из дома, но уже паникую, где и как буду курить. Я как-то поняла, что надо что-то с этим делать. В этот период появились в Америке электронные сигареты. Это были первые пробные варианты – это был ужас, катастрофа: они текли, какие-то фитильки заливала. То есть там где-то не покуришь, а уже напьешься этого. Но я на это смотрела как на спасительный круг, то есть я верила, что это мне поможет. От простых сигарет я тут же отказалась. Курила я электронную сигарету где-то с полгода, и потом она сломалась. А стоила она на тот момент чуть больше 100 долларов, это по карману било. Я так думаю: «Что, я не справлюсь?»
Совет добавлю: не ходите теми же местами, где вы обычно сигарету закуривали. Например, вышел из автобуса, от дома до остановки какой-то определенной – там ровно сигаретку надо выкурить.