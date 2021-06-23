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«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании

23 июня 2021 11:27
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Скажите, в каком возрасте вы начали курить, какая была ваша первая сигарета? Вспомните?

«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании-1

Мария Халчанская:
Да, я начала курить в 16 лет. Мой юношеский возраст попал на лихие 90-е, тогда курили все – это было очень модно, все хотели быть взрослыми. Сигарета такой имидж добавляла. Моя первая сигарета была Mo, More. Такие длинные коричневые сигареты, с которыми было стильно стоять и курить.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А где брали-то в 16 лет сигареты?

«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании-4

Мария Халчанская:
Покупали. Тогда, кстати, поштучно было очень популярно. Не обязательно пачку было, пару рублей, пару штук, и уже с девчонками курим.

Елена Кругликова:
А кто предложил первую сигарету?

Мария Халчанская:
Даже, наверное, и не вспомню. Просто как-то, наверное, перед дискотекой как обычно с девчонками – почему бы и не покурить?

«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании-7

Ольга Бурлакова:
Хотелось быть взрослее, да? Казалось, что это красиво и интересно. 

Мария Халчанская:
Да, это было что-то – это было так модно.

Ольга Бурлакова:
А бабушки, как всегда, в этом помогали. Вот даже на Комаровке, мне кажется, еще совсем недавно бабушки предлагали поштучно сигареты.

«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании-10

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мария, скажите, у вас в семье курили родители или какие-то родственники?

Мария Халчанская:
У меня курил папа, и он был прямо заядлым курильщиком. Но, наверное, к тому моменту, когда я закурила, папа уже бросил. Так что мне даже не у кого было бы сигареты воровать.

Алеся Лакина:
Вы скрывались или в открытую курили?

Мария Халчанская:
Конечно, скрывалась. У меня папа был очень строгий, военный.

«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании-13

Алеся Лакина:
Сколько лет вы курили вообще?

Мария Халчанская:
Я курила 16 лет, с 16 до 32.

Елена Кругликова:
В итоге папа-то знает, что вы курили?

Мария Халчанская:
Да. Я вам честно скажу, девушки, когда он в первый раз меня увидел с сигаретой, я ее вот так [сжала в ладони – прим. ред.]. Я даже не почувствовала боли.

Ольга Бурлакова:
Вы не сказали: «Это не мое, Светка дала подержать»?

«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании-16

Мария Халчанская:
Нет. Там папа просто положил руку на плечо, там уже было…

Елена Кругликова:
А что помогло вам бросить курить?

Мария Халчанская:
Где-то в 2008-2010 году, я в этот момент находилась в Америке, Америка активно начала бороться с курением. Вот как сейчас у нас, у них это чуть раньше произошло. Курящих мест становилось все меньше, ресторанов, курить практически нигде нельзя было. Естественно, я как курящий человек стала чувствовать дискомфорт: на тебя люди смотрят, на тебя пальцем показывают. Если мы идем с друзьями куда-то, а у меня друзья были некурящие, я сразу отходные: куда, где буду курить?

«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании-19

Елена Кругликова:
Где спрятаться, чтобы не осудили?

Мария Халчанская:
Да. То есть я еще не вышла из дома, но уже паникую, где и как буду курить. Я как-то поняла, что надо что-то с этим делать. В этот период появились в Америке электронные сигареты. Это были первые пробные варианты – это был ужас, катастрофа: они текли, какие-то фитильки заливала. То есть там где-то не покуришь, а уже напьешься этого. Но я на это смотрела как на спасительный круг, то есть я верила, что это мне поможет. От простых сигарет я тут же отказалась. Курила я электронную сигарету где-то с полгода, и потом она сломалась. А стоила она на тот момент чуть больше 100 долларов, это по карману било. Я так думаю: «Что, я не справлюсь?»

Совет добавлю: не ходите теми же местами, где вы обычно сигарету закуривали. Например, вышел из автобуса, от дома до остановки какой-то определенной – там ровно сигаретку надо выкурить.

# Курение # общество # Мария Халчанская # Елена Кругликова # Ольга Бурлакова # Алеся Лакина # Фотофакт

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