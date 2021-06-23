«Я ещё не вышла из дома, но уже паникую». Она курила 16 лет, но бросила из-за антитабачной кампании

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Скажите, в каком возрасте вы начали курить, какая была ваша первая сигарета? Вспомните?

Мария Халчанская:

Да, я начала курить в 16 лет. Мой юношеский возраст попал на лихие 90-е, тогда курили все – это было очень модно, все хотели быть взрослыми. Сигарета такой имидж добавляла. Моя первая сигарета была Mo, More. Такие длинные коричневые сигареты, с которыми было стильно стоять и курить. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А где брали-то в 16 лет сигареты?

Мария Халчанская:

Покупали. Тогда, кстати, поштучно было очень популярно. Не обязательно пачку было, пару рублей, пару штук, и уже с девчонками курим. Елена Кругликова:

А кто предложил первую сигарету? Мария Халчанская:

Даже, наверное, и не вспомню. Просто как-то, наверное, перед дискотекой как обычно с девчонками – почему бы и не покурить?

Ольга Бурлакова:

Хотелось быть взрослее, да? Казалось, что это красиво и интересно. Мария Халчанская:

Да, это было что-то – это было так модно. Ольга Бурлакова:

А бабушки, как всегда, в этом помогали. Вот даже на Комаровке, мне кажется, еще совсем недавно бабушки предлагали поштучно сигареты.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мария, скажите, у вас в семье курили родители или какие-то родственники? Мария Халчанская:

У меня курил папа, и он был прямо заядлым курильщиком. Но, наверное, к тому моменту, когда я закурила, папа уже бросил. Так что мне даже не у кого было бы сигареты воровать. Алеся Лакина:

Вы скрывались или в открытую курили? Мария Халчанская:

Конечно, скрывалась. У меня папа был очень строгий, военный.

Алеся Лакина:

Сколько лет вы курили вообще? Мария Халчанская:

Я курила 16 лет, с 16 до 32. Елена Кругликова:

В итоге папа-то знает, что вы курили? Мария Халчанская:

Да. Я вам честно скажу, девушки, когда он в первый раз меня увидел с сигаретой, я ее вот так [сжала в ладони – прим. ред.]. Я даже не почувствовала боли. Ольга Бурлакова:

Вы не сказали: «Это не мое, Светка дала подержать»?

Мария Халчанская:

Нет. Там папа просто положил руку на плечо, там уже было… Елена Кругликова:

А что помогло вам бросить курить? Мария Халчанская:

Где-то в 2008-2010 году, я в этот момент находилась в Америке, Америка активно начала бороться с курением. Вот как сейчас у нас, у них это чуть раньше произошло. Курящих мест становилось все меньше, ресторанов, курить практически нигде нельзя было. Естественно, я как курящий человек стала чувствовать дискомфорт: на тебя люди смотрят, на тебя пальцем показывают. Если мы идем с друзьями куда-то, а у меня друзья были некурящие, я сразу отходные: куда, где буду курить?