Отток кадров, нарушения и долгострои. Как будут решать проблемы стройотрасли – итоги заседания КГК

Новости Беларуси. Нарушение сроков, отток кадров, нерациональное использование средств. Имеющиеся проблемы в стройотрасли обсудили 18 апреля на заседании коллегии КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть вопросы к ценообразованию. Это касается материалов, изделий и конструкций, подрядных работ. Особенно когда речь о бюджетных средствах.

Комитет госконтроля выявляет многочисленные недоработки и просчеты, влекущие нерациональное расходование финансов. Как показывает практика, цены работ зачастую необъективны и на практике не соблюдаются. Большинство нормативов расхода ресурсов требует актуализации. По-прежнему на поверхности и проблема долгостроев. Хотя в целом тенденция наметилась положительная: к началу апреля не сдали всего 12 домов. Есть и нюансы. Часто жилая часть многоэтажек вводится в эксплуатацию, а паркинги, внешние инженерные сети и благоустройство откладывается на месяцы и даже годы. Это доставляет массу неудобств жильцам, сказывается на безопасности. В целом результаты контроля неутешительные. Вклад отрасли в ВВП страны постепенно уменьшается. Объемы подрядных работ падают, а финансовое состояние организаций ухудшается.

Юрий Фролов, начальник главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси:

Ситуация в отрасли непростая, уменьшается ее вклад в ВВП страны. За последние три года ее доля в ВВП с 5,8 % снизилась до 4,5 %. Ухудшается финансовое положение строительных организаций. Наблюдается ежегодный отток кадров. За последние три года среднесписочная численность работников строительных организаций уменьшилась на 15 %, это порядка 30 тысяч человек.

Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси:

Здесь, пожалуй, одно решение – усилить контроль органов местной власти для того, чтобы они отслеживали это строительство, графики строительства, сроки ввода одновременно (а то и опережающим способом) вот таких помещений и благоустройство.