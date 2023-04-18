Дело о геноциде, культурное наследие. Какие запросы из-за рубежа поступают белорусским историкам?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска, и Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Если говорить о международном сотрудничестве, есть ли запросы, может быть, онлайн-запросы из-за рубежа?
Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси:
Да, есть. В последнее время это в основном запросы из Российской Федерации. У нас сейчас налаживается сотрудничество с крупнейшими библиотеками России. Не так давно на базе нашей библиотеки прошел научный семинар с Российской публичной исторической библиотекой, подписан договор о сотрудничестве в области обмена информацией, особенно в части истории и нашего общего историко-культурного наследия.
Юлия Бешанова:
Когда прокуратура возбудила дело о геноциде, тоже всколыхнуло такое сотрудничество.
Станислав Юрецкий:
Да, но это в основном касается архивного дела, исследований исторических. Именно взаимодействие между архивами, потому что многие сведения о событиях Великой Отечественной войны хранятся в архивах Российской Федерации, там много тоже ученых. Но это сотрудничество идет у нас по всем направлениям как в области тематики геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, так и в целом в нашей общей истории. Потому что история у нас все-таки общая, она переплетена очень тесно, очень много материалов, которые есть у нас, похожие есть и в библиотеках, архивах Российской Федерации. Поэтому мы достаточно плотно работаем с нашими российскими коллегами.
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