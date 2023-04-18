Дело о геноциде, культурное наследие. Какие запросы из-за рубежа поступают белорусским историкам?

Юлия Бешанова, ведущая : Если говорить о международном сотрудничестве, есть ли запросы, может быть, онлайн-запросы из-за рубежа?

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси:

Да, есть. В последнее время это в основном запросы из Российской Федерации. У нас сейчас налаживается сотрудничество с крупнейшими библиотеками России. Не так давно на базе нашей библиотеки прошел научный семинар с Российской публичной исторической библиотекой, подписан договор о сотрудничестве в области обмена информацией, особенно в части истории и нашего общего историко-культурного наследия.

Юлия Бешанова:

Когда прокуратура возбудила дело о геноциде, тоже всколыхнуло такое сотрудничество.