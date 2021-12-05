Минюст в честь Дня юриста: везде должен быть человек, который, зная нормативно-правовую базу, способен поддержать

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День юриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители этой профессии – уникальный интеллектуальный ресурс, и они с гордостью и достоинством проявляют себя в различных сферах жизни в нашей стране.

Екатерина Забенько, СТВ:

Это еще раз подчеркнули накануне на чествовании лучших правоведов страны. Всего несколько десятков человек получили заслуженные награды. Благодарностями также отметили представителей СМИ. В их числе и наш коллега – редактор дирекции информационного вещания Олег Волков. Отмечен вклад в правовое просвещение зрителей СТВ. В Минюсте ценят работу журналистов, ведь мы не только словом, но и на деле ежедневно помогаем белорусам решать как частные, так и общенациональные проблемы.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Профессия юриста, на мой взгляд, очень схожа с любой работой, основной смысл которой заключается в том, чтобы прийти на помощь. Помощь бывает разная – врачебная. А здесь юридическая помощь в различного рода ситуациях. И в счастье, и в горе – везде должен быть тот человек, который, зная нормативно-правовую базу, законодательство нашей страны, способен поддержать человека.