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До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря

04 декабря 2021 19:32
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Календарная зима, похоже, совпала с климатической. Уже 1 декабря по большей части страны прошли снегопады, рассказали в программе «Плюс-минус». Мокрый снег, ветер и похолодание принес на неделе циклон «Бенедикт», а после страну накрыл атлантический циклон «Даниель».

Ну а чего белорусам ждать дальше?

6 декабря скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. По стране пройдет снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Местами возможны слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -6 до +1 °C, а днем от -4 до +2 °C.

До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря-1

Во вторник и среду, 7 и 8 декабря, по востоку сохранится влияние фронтального раздела, западные районы окажутся в области повышенного атмосферного давления. Преимущественно по востоку пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от -2 до -8 °C, по северо-западу при прояснениях до -10 °C, днем от +1 °C по юго-востоку до -7 °C по северо-западу страны.

В Афинах +17°C, в Москве -10°C. О погоде в Европе на неделю с 6 по 12 декабря читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря-4

До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря-6

До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря-8

До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря-10

До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря-12

До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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