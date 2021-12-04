До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря

Календарная зима, похоже, совпала с климатической. Уже 1 декабря по большей части страны прошли снегопады, рассказали в программе «Плюс-минус». Мокрый снег, ветер и похолодание принес на неделе циклон «Бенедикт», а после страну накрыл атлантический циклон «Даниель».

Ну а чего белорусам ждать дальше?

6 декабря скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. По стране пройдет снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Местами возможны слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -6 до +1 °C, а днем от -4 до +2 °C.