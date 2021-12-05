«Наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам». В 28-й день на границе беженки написали плакаты-послания в Европу

Галина Буро, корреспондент:

28-й день ожидания на белорусско-польской границе, по-прежнему от Евросоюза нет никаких заявлений, по-прежнему они закрывают глаза и делают вид, что здесь ничего не происходит. Люди страдают, они устали ждать, они не знают, будет ли у них завтра, и жить в такой неизвестности, конечно, невыносимо, поэтому уже третий день подряд они устраивают такие стихийные демонстрации. Сегодня женщины по собственной инициативе сделали из подручных материалов плакаты, они вышли со своими детьми. И на плакатах было написано: мы не хотим возвращаться домой в Ирак, наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам в трудной ситуации, спасите нас, сделайте нам счастливыми, мы люди, как и вы, мы хотим счастья. Давайте послушаем, что нам по этому поводу рассказали сами женщины.