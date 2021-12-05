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«Наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам». В 28-й день на границе беженки написали плакаты-послания в Европу

05 декабря 2021 11:58
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Новости Беларуси. Гуманитарная помощь беженцам, находящимся в транспортно-логистическом центре, оказывается планово, несмотря на выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам». В 28-й день на границе беженки написали плакаты-послания в Европу-1

Сегодня, 5 декабря, отмечается Международный день добровольцев. Во многом именно на них теперь держится жизнь людей, находящихся в кризисном центре на белорусского-польской границе. Там сейчас работает съемочная группа СТВ.  

«Наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам». В 28-й день на границе беженки написали плакаты-послания в Европу-4

На связи со студией наш корреспондент Галина Буро.  

«Наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам». В 28-й день на границе беженки написали плакаты-послания в Европу-7

Галина Буро, корреспондент:  
28-й день ожидания на белорусско-польской границе, по-прежнему от Евросоюза нет никаких заявлений, по-прежнему они закрывают глаза и делают вид, что здесь ничего не происходит. Люди страдают, они устали ждать, они не знают, будет ли у них завтра, и жить в такой неизвестности, конечно, невыносимо, поэтому уже третий день подряд они устраивают такие стихийные демонстрации. Сегодня женщины по собственной инициативе сделали из подручных материалов плакаты, они вышли со своими детьми. И на плакатах было написано: мы не хотим возвращаться домой в Ирак, наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам в трудной ситуации, спасите нас, сделайте нам счастливыми, мы люди, как и вы, мы хотим счастья. Давайте послушаем, что нам по этому поводу рассказали сами женщины.  

«Наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам». В 28-й день на границе беженки написали плакаты-послания в Европу-10

Передать сообщение в Европу, они больше не могут находиться в этом лагере и не понимают, почему Европа не хочет им помочь. Они очень устали ждать, не понимают, почему им не помогают, потому что они точно такие же люди, как люди в Европе. Очень многие дети здесь болеют из-за того, что холодно и здесь, и снаружи.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Екатерина Забенько # Галина Буро # Ольга Русилко # Лада Фисунова # Маргарита Царук # Фотофакт

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