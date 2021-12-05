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Если 7 декабря ясно, то зима будет холодной. По каким приметам определить скорый приход морозов?

05 декабря 2021 12:30
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 6 декабря малооблачно, будет холодно и ясно, если облака низко плывут – к заморозкам, рассказали в программе «Плюс-минус». Огненный закат – к спокойной и ясной погоде.  

Если 7 декабря на улице ясно, то зимние месяцы будут холодными, а если тепло и пасмурно, то зима будет мягкая и малоснежная. Также предки заметили, что туман в этот день обещает перемену погоды и сильное похолодание.  

Если 7 декабря ясно, то зима будет холодной. По каким приметам определить скорый приход морозов?-1

8 декабря. Если идет снег, то, как подметили в старину, лето будет дождливым. Если к этому дню много снега на земле лежит, то год урожайным будет. Петухи рано утром кричат – к потеплению.  

9 декабря – Юрьев день. Предки верили: какая погода на улице, такой будет и вся зима. Если день солнечный и теплый, то зима впереди будет мягкая и малоснежная, а вот морозы, наоборот, предсказывают суровую погоду на ближайшие месяцы. Иней на деревьях поутру обещает раннюю весну.  

Считалось, что какая погода 10 декабря, такой она будет и в марте. А если погода в течение дня меняется, то такой же непредсказуемой и переменчивой будет и вся зима. Заря ярко-красного цвета – верная примета ветреной погоды.  

Если 7 декабря ясно, то зима будет холодной. По каким приметам определить скорый приход морозов?-4

До -10°C, снег и гололёд. Прогноз погоды по областям Беларуси на вторую неделю декабря читайте здесь.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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