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«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?

25 июня 2021 16:31
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Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

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«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?-1

Церковь и религия вне политики, но не вне процессов, в которые оказалось втянуто наше общество. На фоне пандемии государство попытались ослабить сначала экономически, потом в ход пошли психологические приемы воздействия, массированные информационные атаки и откровенное навязывание чуждых нам идей. Православие сегодня должно стать надежным оплотом национальных убеждений.

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«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, мы переживаем неспокойные времена. Сначала блицкриг, который не удался, затем – заигрывание с народом (цветочки и прочее богохульство). К сожалению, и храмы были подключены к этому. Почти все католические. Попытка была. И многие поддались на это. И у нас, среди православных, были определенные шатания, с которыми, как я вижу на сегодняшний день, и Владыка, и Церковь справились. Гибридная война. Остался последний этап, я уже об этом говорил – интервенция. Вот в этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них – попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут: объявление автокефалии. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему Патриарху – он об этом мне говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот. Наталье Ивановне я поручил, чтобы она осуществляла между государством и между руководством страны и Владыкой контакт, чтобы мы, не дай бог – скажу откровенно, по-народному – не проспали этот момент.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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