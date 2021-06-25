«Проверенным путём идут: объявление автокефалии». О чём Президент говорил с представителями БПЦ в Жировичах?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, мы переживаем неспокойные времена. Сначала блицкриг, который не удался, затем – заигрывание с народом (цветочки и прочее богохульство). К сожалению, и храмы были подключены к этому. Почти все католические. Попытка была. И многие поддались на это. И у нас, среди православных, были определенные шатания, с которыми, как я вижу на сегодняшний день, и Владыка, и Церковь справились. Гибридная война. Остался последний этап, я уже об этом говорил – интервенция. Вот в этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них – попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут: объявление автокефалии. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему Патриарху – он об этом мне говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот. Наталье Ивановне я поручил, чтобы она осуществляла между государством и между руководством страны и Владыкой контакт, чтобы мы, не дай бог – скажу откровенно, по-народному – не проспали этот момент.