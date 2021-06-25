Александр Лукашенко: если вспыхнет межнациональная, межрелигиозная рознь – мы страну не удержим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство – межконфессиональный мир – сохранить в Беларуси. Начинают бить по межнациональным отношениям. Противопоставляя поляков белорусам, белорусов – русским. Я в это даже не верю, но если вдруг вспыхнет межнациональная рознь, если вспыхнет межрелигиозная рознь, мы страну не удержим. Этого не будет, я сразу говорю, но мы должны быть готовы ко всему. Мы не должны допустить, чтобы в нашей стране – мирной, спокойной, где существуют основные, главные конфессии, мирно уживаются – были порушены наши святыни и наша вера. Основа у этого всего, естественно, самая крупная, самая мощная православная церковь. Устоит православная церковь в любом православном государстве – государство будет. Рухнет – будет тяжело.