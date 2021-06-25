Александр Лукашенко: если вспыхнет межнациональная, межрелигиозная рознь – мы страну не удержим

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.
Митрополит Вениамин: в Конституции необходимо как-то отметить важность духовных ориентиров нашего народа
В Беларуси сегодня зарегистрировано более 20 конфессий. Своим домом нашу страну называют представители десятков национальностей. Все они мирно сосуществуют на нашей земле, но после провала попыток физически уничтожить страну, теперь недоброжелатели пытаются вбить клин в духовное единство нации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство – межконфессиональный мир – сохранить в Беларуси. Начинают бить по межнациональным отношениям. Противопоставляя поляков белорусам, белорусов – русским. Я в это даже не верю, но если вдруг вспыхнет межнациональная рознь, если вспыхнет межрелигиозная рознь, мы страну не удержим. Этого не будет, я сразу говорю, но мы должны быть готовы ко всему. Мы не должны допустить, чтобы в нашей стране – мирной, спокойной, где существуют основные, главные конфессии, мирно уживаются – были порушены наши святыни и наша вера. Основа у этого всего, естественно, самая крупная, самая мощная православная церковь. Устоит православная церковь в любом православном государстве – государство будет. Рухнет – будет тяжело.