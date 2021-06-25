Развлекаются и дети, и взрослые. Как в Минской области проходит Неделя молодёжи?

Новости Беларуси. Неделя молодежи проходит в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Разноплановые мероприятия организовали во всех районах. Например, в Клецке она началась с традиционной общей зарядки, которая собрала самых разных представителей молодежи.

22 июня также состоялся реквием в память 80-летия начала Великой Отечественной войны. Также молодая семья представила свой район на областном этапе сельскохозяйственного проекта «Властелин села», заняв третье место. Не забыли и про добрые дела. Волонтеры отряда «Доброе сердце» посетили социальный приют и подарили детям нужные и полезные подарки. В субботу, 26 июня, гуляния продолжатся в городском парке. Развлекательную программу подготовили как для детей, так и для взрослых.

Ольга Рудко, первый секретарь Клецкого районного комитета БРСМ:

Гвоздем всей нашей программы молодежи – начнется туристический слет для работающей молодежи Клецкого района, который пройдет на территории агрогородка Кухчицы. На данный момент у нас уже поступило 9 заявок – это представители агропромышленного комплекса, также образования, здравоохранения.