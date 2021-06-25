Митрополит Вениамин: в Конституции необходимо как-то отметить важность духовных ориентиров нашего народа

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Сегодняшняя встреча – непривычный формат для совещания. За одним столом власти светские и церковные. Но если смотреть глобально, то и чиновники, и церковники преследуют одни и те же цели – сохранение государственности, духовности и национального единства белорусов.