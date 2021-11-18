Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои

Новости Беларуси. Больше буренок – больше молока, такая простая арифметика лежит в основе развития животноводства. С успехом ее применяют в хозяйствах, где активно ведется модернизация молочно-товарных ферм. Среди таких сельхозпредприятие «Вендорож» Могилевского района. Здесь построили городок для буренок с роддомом, детским садом и комфортным жильем. Новый комплекс позволит запустить процесс с замкнутым циклом: от рождения теленка до производства молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как строят молочную экономику в Могилевском районе, расскажет Юлия Мычка. Олег Леведянцев, оператор молочно-товарного комплекса, тщательно осматривает каждую деталь нового блока. Сосем скоро по этим трубам потечет ценное молоко, им будут выпаивать новорожденных телят.

Вот холодильники, которые предназначены для молока, которое идет на реализацию. А этот особенный холодильник рассчитан на выпойку телят. То есть молоко после пастеризации будет выпаиваться телятам.

Раньше из-за отсутствия профилактория телят приходилось отправлять на доращивание на соседнюю ферму за 20 километров. Вслед за ними в бидонах возили и молоко для выпаивания. Для хозяйства это было и хлопотно, и накладно, а для животных стресс. Теперь здесь построили не только свой «детский сад», но и родильное отделение. Новые животноводческие помещения позволяют уйти от старых проблем и запустить здесь производство, которое будет включать все основные этапы ухода и выращивания животных.

Иван Шкурганов, заместитель директора сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

В первое время нам это даст прибавку где-то 1 750 литров молока. Это и финансово будет ощутимо для нашего хозяйства. Кроме этого, с постройкой вот этих зданий у нас появляется закрытый цикл воспроизводства телочек.

Юлия Мычка, корреспондент:

Уже через несколько дней здесь замычат буренки и будет ездить молочное такси. Тактика большого молока – это всего два составляющих: технология и селекция. Такой комплекс – это залог соблюдения технологии, без которой невозможно получить много молока. До начала модернизации здесь уже были построены два сарая, теперь производственных помещений пять. И каждое со своей важной функцией.

Артур Кирейков, ведущий ветеринарный врач филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Мы находимся в родильном отделении, сарай полностью сделан под коров после растела. После растела коровы отдают всю энергию телятам. Для этого я здесь и нахожусь, в основном работа моя будет здесь. Коровам я должен восстановить энергию, провести диагностику. «Все обещают страшную зиму, холодную и бесснежную». Лукашенко высказался о весенней вспашке и об озимых – подробнее здесь.

И если раньше для этих манипуляций ветврачу нужна была помощь животноводов, то теперь, благодаря новому оборудованию, он может работать самостоятельно. Хедлоки – очень удобное и эффективное решение в работе со стадом, где коровы находятся на беспривязном содержании. С помощью такой решетки зафиксировать можно 50 коров. Специалисты в один голос утверждают, что от такой модернизации выиграют и все: и животные, и работники сельхозпредприятия. Производительность труда станет выше, а молока больше. Если до модернизации с этого участка получали 9,5 тонны молока, то теперь ждут 11,5.

Александр Щепанов, главный зоотехник филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

До конца месяца мы полностью войдем в режим производства молока. Мы планируем надоить в этом году 6 800 литров молока на корову, в следующем году – 7 000.