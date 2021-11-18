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Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои

18 ноября 2021 18:32
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Новости Беларуси. Больше буренок – больше молока, такая простая арифметика лежит в основе развития животноводства. С успехом ее применяют в хозяйствах, где активно ведется модернизация молочно-товарных ферм. Среди таких сельхозпредприятие «Вендорож» Могилевского района. Здесь построили городок для буренок с роддомом, детским садом и комфортным жильем. Новый комплекс позволит запустить процесс с замкнутым циклом: от рождения теленка до производства молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как строят молочную экономику в Могилевском районе, расскажет Юлия Мычка.  

Олег Леведянцев, оператор молочно-товарного комплекса, тщательно осматривает каждую деталь нового блока. Сосем скоро по этим трубам потечет ценное молоко, им будут выпаивать новорожденных телят.  

Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои-1

Вот холодильники, которые предназначены для молока, которое идет на реализацию. А этот особенный холодильник рассчитан на выпойку телят. То есть молоко после пастеризации будет выпаиваться телятам.  

Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои-4

Раньше из-за отсутствия профилактория телят приходилось отправлять на доращивание на соседнюю ферму за 20 километров. Вслед за ними в бидонах возили и молоко для выпаивания. Для хозяйства это было и хлопотно, и накладно, а для животных стресс. Теперь здесь построили не только свой «детский сад», но и родильное отделение. Новые животноводческие помещения позволяют уйти от старых проблем и запустить здесь производство, которое будет включать все основные этапы ухода и выращивания животных.  

Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои-7

Иван Шкурганов, заместитель директора сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:  
В первое время нам это даст прибавку где-то 1 750 литров молока. Это и финансово будет ощутимо для нашего хозяйства. Кроме этого, с постройкой вот этих зданий у нас появляется закрытый цикл воспроизводства телочек.  

Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои-10

Юлия Мычка, корреспондент:  
Уже через несколько дней здесь замычат буренки и будет ездить молочное такси. Тактика большого молока – это всего два составляющих: технология и селекция.  

Такой комплекс – это залог соблюдения технологии, без которой невозможно получить много молока. До начала модернизации здесь уже были построены два сарая, теперь производственных помещений пять. И каждое со своей важной функцией.  

Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои-13

Артур Кирейков, ведущий ветеринарный врач филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:  
Мы находимся в родильном отделении, сарай полностью сделан под коров после растела. После растела коровы отдают всю энергию телятам. Для этого я здесь и нахожусь, в основном работа моя будет здесь. Коровам я должен восстановить энергию, провести диагностику.  

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Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои-16

И если раньше для этих манипуляций ветврачу нужна была помощь животноводов, то теперь, благодаря новому оборудованию, он может работать самостоятельно. Хедлоки – очень удобное и эффективное решение в работе со стадом, где коровы находятся на беспривязном содержании. С помощью такой решетки зафиксировать можно 50 коров. Специалисты в один голос утверждают, что от такой модернизации выиграют и все: и животные, и работники сельхозпредприятия. Производительность труда станет выше, а молока больше. Если до модернизации с этого участка получали 9,5 тонны молока, то теперь ждут 11,5.  

Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои-19

Александр Щепанов, главный зоотехник филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:  
До конца месяца мы полностью войдем в режим производства молока. Мы планируем надоить в этом году 6 800 литров молока на корову, в следующем году – 7 000.  

Провели модернизацию и улучшили показатели. Вот как в Могилёвском районе сельхозпредприятие увеличило надои-22

Кормами хозяйство обеспечено почти на два года вперед. В рационе: сенаж, силос и концентраты. Такой баланс и аппетит вызывает, и молоко делает вкусным. Рассчитывать на увеличение надоев без сильной кормовой базы бессмысленно. Но предпосылки для этого есть все. Урожай зерновых в Беларуси получили неплохой: по всем культурам собрали порядка 9 миллионов тонн зерна.  

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# Сельское хозяйство # общество # Иван Шкурганов # Юлия Мычка # Артур Кирейков # Александр Щепанов # Фотофакт

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