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На литовской границе снимают фильмы о «гостеприимстве»

18 ноября 2021 17:57
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На литовской границе снимают фильмы о «гостеприимстве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На литовской границе снимают фильмы о «гостеприимстве»-1

Литовские силовики доставили из глубины своей территории на линию литовско-белорусской границы большую группу беженцев для съемки постановочных видео. Цинизму нет предела. Иностранцам приказали стать около литовского пограничного знака, затем «на камеру» раздали пакеты с едой. В процессе съемки на английском языке очень вежливо задавали провокационные вопросы: «Сопровождали ли вас белорусские пограничники к государственной границе? Били ли они вас, забирали ли документы?».  

После завершения постановки о «литовском гостеприимстве» всю «гуманитарную помощь» и группу беженцев снова забрали и увезли на территорию Литвы.  

# Международная политика # общество # Фотофакт

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