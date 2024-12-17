Подарок к Новому году – новое оборудование передали роддому Минской области
Подарки к новогодним праздникам продолжаются. Белорусский фонд мира передал высокотехнологичное медицинское оборудование родильному дому Минской области. Торжественная церемония прошла в рамках проекта «Дай пять добру!» и благотворительного марафона «Наши дети», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Медучреждение пополнилось новым наркозным оборудованием и аппаратом искусственной вентиляции легких.
Что позволит оказывать малышам качественную медпомощь и проводить диагностику на ранней стадии заболевания, тем самым сохранить им жизнь. Так, только в областном роддоме в этом году на свет появилось свыше двух тысяч малышей. Больница стала первым медучреждением, которое получило такой подарок. Аналогичное оборудование поступит в другие медицинские и социальные учреждения в разных регионах страны.
Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:
Вот прямо сегодня уедут во все дома малютки Республики Беларусь, их 8, и в 4 детские клинические больницы. Это аппараты искусственной вентиляции легких и наркозные аппараты достаточно широкого профиля.
Ольга Шапетько, заместитель главного врача Клинического родильного дома Минской области:
В этом году грядет чудесное событие – мы открываем новый корпус с расширением отделения детской анестезиологии и реанимации. На 18 коек уже будет, поэтому мы сможем у себя в учреждении концентрировать большее количество пациентов, которым показана высокотехнологичная помощь. Закуплено большое количество оборудования как за счет республиканского бюджета, так и за счет областного.
Также за высокий профессионализм и личный вклад в развитие медицины, укрепление мира и созидания наградили лучших работников роддома. Медалями и грамотами отмечены как опытные врачи, так и молодые специалисты.
Елизавета Пилипенко, врач-акушер-гинеколог Клинического родильного дома Минской области:
Не могу передать эмоции, которые мы каждый раз испытываем в родзале. Нервничаем и думаем, чтобы роды прошли хорошо не только для женщины, чтобы она осталась в благоприятном статусе, чтобы она была довольна родами, нашей работой. Все-таки это тяжелый труд – родить ребенка.
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