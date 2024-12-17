Подарок к Новому году – новое оборудование передали роддому Минской области

Подарки к новогодним праздникам продолжаются. Белорусский фонд мира передал высокотехнологичное медицинское оборудование родильному дому Минской области. Торжественная церемония прошла в рамках проекта «Дай пять добру!» и благотворительного марафона «Наши дети», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Медучреждение пополнилось новым наркозным оборудованием и аппаратом искусственной вентиляции легких.

Что позволит оказывать малышам качественную медпомощь и проводить диагностику на ранней стадии заболевания, тем самым сохранить им жизнь. Так, только в областном роддоме в этом году на свет появилось свыше двух тысяч малышей. Больница стала первым медучреждением, которое получило такой подарок. Аналогичное оборудование поступит в другие медицинские и социальные учреждения в разных регионах страны.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Вот прямо сегодня уедут во все дома малютки Республики Беларусь, их 8, и в 4 детские клинические больницы. Это аппараты искусственной вентиляции легких и наркозные аппараты достаточно широкого профиля.

Ольга Шапетько, заместитель главного врача Клинического родильного дома Минской области:

В этом году грядет чудесное событие – мы открываем новый корпус с расширением отделения детской анестезиологии и реанимации. На 18 коек уже будет, поэтому мы сможем у себя в учреждении концентрировать большее количество пациентов, которым показана высокотехнологичная помощь. Закуплено большое количество оборудования как за счет республиканского бюджета, так и за счет областного. Также за высокий профессионализм и личный вклад в развитие медицины, укрепление мира и созидания наградили лучших работников роддома. Медалями и грамотами отмечены как опытные врачи, так и молодые специалисты.