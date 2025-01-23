Протасевич: у Лукашенко и Трампа схожая риторика, но Батька говорил об этом, когда это не было мейнстримом

Григорий Азаренок, СТВ: Можно назвать ее левацкая повесточка. Не путать там с нашими уважаемыми коммунистами, левацкая повесточка: вот это вся Демпартия США, вот это вся ЛГБТ и все остальное – это полное фуфло уже на самом Западе, это протухло, это никому не надо, никому не интересно. И Трамп выходит и подписывает указ о аудите международной помощи всяким вот этим фондам, СМИ и прочее на 90 дней. По этому поводу все уже очень сильно распереживались, мы еще по этому поводу послушаем пару заявлений. Что думаешь?

Роман Протасевич, блогер:

Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что Трамп прям с двух ног вернулся в Белый дом. Сразу куча указов, начиная от того, что есть только два гендера, заканчивая и границей, и, кстати, тоже (почему-то про это мало говорят) про выход из ВОЗ, про которую, кстати, наш Президент тоже неоднократно высказывался, насколько я помню. Да и в целом я удивлен, насколько во многих аспектах риторика Трампа и Лукашенко схожа. Вопрос только в том, что Лукашенко это говорил, когда это не было мейнстримом. Сейчас, получается, американцы выбирают своего президента, который говорит в очень многих вещах практически аналогичные фразы, которые звучали у нас. В том, что касается прекращения финансирования, тут важно сказать, что это в целом коснется очень многих. И более того, важно учитывать, что все-таки Трамп республиканец, а львиная часть различных грантов и какой-то медийной оппозиционной поддержки финансируется непосредственно демократами и институтами различными, принадлежащими демократам. Поэтому, конечно, победа Трампа явно не сулит ничего хорошего, в том числе и для нашей оппозиции. Но это уже становится заметным. Буквально вот даже вчера, сегодня в новостных заголовках сколько всего было.