«Просыпалась 1 января, и у меня всегда было ощущение волшебства». Юлия Быкова о семейных и творческих новогодних традициях

Новости Беларуси. Первый пункт новогоднего рейда – загородный дом солистки группы «Аura» Юлии Быковой, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Ведь она не только известная исполнительница, но еще и мама двух замечательных сыновей.

Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:

Хорошая традиция сложилась с тех пор, как у нас появились дети, – праздновать Новый год дома. Именно новогоднюю ночь мы стараемся провести дома, потому что не хочется своих любимых оставлять одних в такой праздник, даже если они спят. Сейчас они уже у меня большие, старшему 13, младшему 5, поэтому они с нами празднуют. Новогодняя ночь у нас всегда домашняя, с детишками. Очень хочется каждый год именно так проводить. В принципе, так оно и получается. Конечно, все остальное как у людей – обязательно шампанское, мандаринки, муж любит «Оливье», я спокойно отношусь. А вот мандариновая традиция – это больше мое. Я люблю живые елки, аромат хвои. Она, может, не такая красивая, как искусственные, пластиковые. Но аромат и ощущение того, что это живое дерево, мне больше нравится. Анна Сушкова, корреспондент:

А если немножко перенестись в твое детство, то какие воспоминания, ощущения от Нового года? «Утром просыпалась 1 января, и у меня всегда было ощущение волшебства»

Юлия Быкова:

Вспоминается как раз именно такая елка. Наверное, это из детства, потому что я всегда утром просыпалась 1 января и у меня всегда было ощущение волшебства. Понятно, что в садике, в школе нагнетали – утренники, зайчики, снежинки, все это шилось, готовилось платьишки. Бабушка шила. Раньше многие шили. Когда был дефицит. Поэтому в детстве встаешь утром 1 января, идешь к елочке. У нас тоже всегда была живая елка. Вот этот хвойный аромат, игрушки советские. Они, может, были не такие стильные, вразнобой, но каждая была по-своему интересной. Сейчас нам зима подарила настоящие зимние дни, и я из детства тоже помню, что всегда была красивая зима, со снегом, мы с дедушкой на лыжах катались, и я не помню слякоти. Наверное, память сохраняет из детства самые красивые воспоминания. «У меня два дома – Беларусь и Туркменистан». Как певец Шир отмечает Новый год целых два раза? Читайте здесь. Анна Сушкова:

А традицию с лыжами не продолжили? Юлия Быкова:

Честно, купили лыжи, они у нас лежат. Но что-то с лыжами пока не получается. Зато у нас идеально получается с горкой. У нас тут такие горки есть! Мы купили ватрушки, катаемся на них с удовольствием. Она раскатывается с течением времени все дальше и дальше. «1 января я люблю гулять»

Утро нового года – день релакса, и в этом с нами согласится вся страна. Но как провести афтерпати не только в удовольствие, но еще и с пользой? Юлия Быкова:

У меня часто это еще день прогулок, потому что, как правило, у нас 2-го уже бывает работа. 1 января еще все отдыхают даже от веселья, поэтому 1 января я люблю гулять. Если в городе, то люблю куда-то с детишками выйти и всю эту красоту, иллюминацию и все остальное, если дождя нет. Если прекрасная погода, однозначно стараюсь выйти и прогулять. За городом тоже, если хорошая погода, то пойти погулять. Для меня 1 января это самое любимое. Детям – подарки, ну а маме с папой – новый клип. У семейного тандема поэтессы Юлии Быковой и композитора Евгения Олейника лучший презент – творческий. «У нас в планах собственное шоу»

Юлия Быкова:

Перед Новым годом очень плодотворно, ударно поработали. Мы сняли несколько клипов. Очень много песен написали. У нас появился еще один соавтор текстов, Анна Селук. Поэтому у нас расширилось творческое разнообразие. Перед Новым годом такой задел сделали, что только сейчас начинаем все выдавать в свет. Поэтому нас ожидают премьеры, у меня две классные песни. Одна более лирическая, одна танцевальная. На одну мы уже сняли клип, «Ночь тебе отдам», я скоро представлю ее зрителям. Одна еще в процессе записи. У нас в планах собственное шоу. Шоу будет называться «Созвездие зубра», и это будет не просто песенный концерт, это будет действительно перформанс. Как проходят мировые шоу, мы собираемся это делать. Вот такой спойлер. Так что готовьтесь к премьере. Куда же этим праздничным утром без веселой истории с новогоднего выступления?

Юлия Быкова:

Всегда казусы, всегда ты вечно куда-то не успеваешь. Начинаешь придумывать маршруты, странные «козьи тропы». Один раз было очень смешно, буквально недавно. Ехала куда-то, опаздывала, но не сама за рулем, меня везли. Я в машине красилась в темноте. Я уже почти докрасила губы голубыми тенями для глаз (жидкие такие, в одинаковых коробочках). Я достала, потом думаю: может, это все-таки не то. Наверное, это не помада. А это были конкретно синие блестки. Есть в «звездной» семье и настоящий символ нового года. «Символ есть символ, поэтому без него никак. Задабриваем»

Юлия Быкова:

Рыжий тигр, микроразмер. Это Элеонора. Благородных кровей, новоселковская. Решила, что наш дом лучший в деревне, так что пришла и осталась. Живет у нас где-то год. Она всех боится, очень пугливая кошечка. Наверное, ей все время кажется, что с ней что-то нехорошее произойдет. Но символ есть символ, поэтому без него никак. Задабриваем.