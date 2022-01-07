«У меня два дома – Беларусь и Туркменистан». Как певец Шир отмечает Новый год целых два раза?

Новости Беларуси. Мы решили попить ароматного ягодного чая на травах с известным певцом и шоуменом Широм, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Шир, эстрадный певец:

Многие из нас выросли во время Советского Союза. Сказочная ночь, снег, и ты включаешь телевизор, где смотришь тот же самый старый мультфильм «Ну, погоди» про Снегурочку, где они вместе на сцене. Или «Морозко». У меня в Новый год всегда чувство волшебства. Проживаешь жизнь, доходишь до Нового года, думаешь: я хочу вот это. И начинаешь для себя это загадывать, надеешься, что в следующем году это обязательно сбудется. По крайней мере, к этому стремимся. Анна Сушкова, корреспондент:

Сбывалось ли? Шир:

Да. Многие вещи сбывались. Сейчас я понимаю, что хочу вернуться в детство. Когда мы маленькие, мы хотим вырасти скорее, чтобы быть независимыми. А когда вырастаешь, ты прекрасно понимаешь, что нет лучше детства ничего. Анна Сушкова:

Может, были какие-то семейные традиции у вас дома? «Самая основная традиция – отмечать Новый год в кругу семьи»

Шир:

Самая основная традиция – отмечать Новый год в кругу семьи, если есть такая возможность. К сожалению, так получилось, что я очень много лет назад приехал в Минск из Туркменистана и Новый год отмечал вне семьи, но я очень хочу отметить в кругу своей семьи, чтобы родители были рядом. Наверное, это самая лучшая традиция. Обычно происходит у всех так: Новый год отмечаешь дома, после Нового года, пожалуйста – все дороги открыты. Этого сейчас мне точно не хватает. Родители всегда воспитывали таким образом, что семья – это самое важное в жизни. Нельзя забывать никогда никого. Если есть возможность, лучше отмечать все праздники, не только Новый год, в кругу семьи. Это очень важно. Обе культуры – белорусская и туркменская – переплелись в жизни этого незаурядного исполнителя. Шир сумел построить успешную карьеру на белорусской сцене, но при этом остался верен лучшим восточным традициям.

Шир:

По мусульманскому календарю Новый год проходит весной, но так как мы были в составе СССР, отмечаем Новый год дважды. Это с 31-го на 1-е и, конечно же, весной. Со всем миром отмечаем два праздника. Был период, когда у меня был счастливый случай. После Сочи я приехал в Минск. Понял, что мне нравится кататься на лыжах. Зимой я всегда по возможности посещал наши курортные места – Логойск, Силичи. Старался раз в неделю, пока есть снег, обязательно кататься на лыжах. А если брать новогодние традиции, то 1 числа я хожу в гости к своим друзьям. С 31-го на 1-е мы отмечаем, а 1 числа я иду к своему другу, тоже известный певец Алексей Ром, и мы отмечаем продолжение Нового года вместе. Я уже 22 года живу в Беларуси и не ощущаю, что я не отсюда. Я ощущаю себя дома. Хотя у меня два дома – Беларусь и Туркменистан. Бывали в жизни певца и казусные ситуации. «Я с огромным, опухшим пальцем поехал на выступление»

Шир:

Новый год, который я не забуду никогда, отмечал у себя на родине, в кругу семьи. Потом собрались с моим товарищем в кругу его семьи. Мы должны были поехать на выступление, это были 1990-е годы. Он мне дал петарду, говорит: давай взорвем. Ну, давай взорвем. Я поджег петарду, только хотел ее бросить, а она взорвалась у меня прямо в руках. И я с огромным, опухшим пальцем поехал на выступление. Это никогда не забуду. Отпечаталось так, что стараюсь к петардам не прикасаться, потому что это такой режим, что он может сработать в любой момент. Ну а самый главный подарок на Новый год исполнитель преподнес не только себе, но и всем белорусам! Шир:

23 декабря был релиз новой песни. Называется «Почему». Кстати, она уже доступна на всех цифровых площадках, можете зайти в любой поисковик, написать латинскими буквами Shir, но русскими буквами «Почему». Песня эмоциональная. Красивая. Очень долго ее готовили. Сейчас уже готовим новую песню, она уже будет веселая. Я надеюсь, что песня попадет в топ чартов и будет находиться в первых позициях. Кипит работа и в Молодежном театре эстрады, где работает Шир. К слову, в новой постановке он примерил на себя весьма необычную роль. Шир:

Я якобы жених уже зрелой женщины, которая при этом со своим нравом. Это будет происходить в юмористической форме. Женщину будет исполнять очень хороший певец, актер, артист Молодежного театра эстрады Женя Ермолкович. «Для своих детей я Дед Мороз»