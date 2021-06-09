«Просто сбросил жену с седьмого этажа». В МВД рассказали о диком случае домашнего насилия

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Почему когда женщина вызывает милицию, мужчину не забирают? Ну, забирают для составления протокола и отпускают домой. Как женщине дома потом с этим мужчиной находиться? Он же ее убить может за это?

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:

Не все так просто. Отношения непростые семейные. Надо понимать, что рамки законодательные есть, которые мы с вами должны выполнять. И не только наше желание имеется для того, чтобы реализовать какие-то наши предположения, кто как должен работать. Мы должны понимать, что законодательство специальное – уголовное и административное, с которым вы столкнулись.

Вы написали заявление, чего в большинстве случаев потерпевшие не делают. У вас это закончилось составлением протокола, потом рассмотрением в суде. Суд давал штрафы, не милиция. В большинстве случае мы приезжаем, видим, что ситуация действительно конфликтная, есть перспектива того, что она может развиться еще во что-то более сложное. Но сторона потерпевшая просто не хочет писать заявление.

Благо, у нас по этой статье есть административная мера взыскания, то есть можем содержать человека до суда. Это не обязательно может быть до суда – может быть до утра. Сегодня есть такие пробелы в законодательстве, что если возбуждается иногда уголовное дело (есть такие нетяжкие уголовные дела, пограничные – административное правонарушение или уголовное), а там вообще никаких мер пресечения не применяется. Сразу опросили – состав преступления есть. Возможно, возбудили уголовное дело. И дальше продолжают вместе жить. Такие ситуации.