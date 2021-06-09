«Просто сбросил жену с седьмого этажа». В МВД рассказали о диком случае домашнего насилия
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему когда женщина вызывает милицию, мужчину не забирают? Ну, забирают для составления протокола и отпускают домой. Как женщине дома потом с этим мужчиной находиться? Он же ее убить может за это?
Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:
Не все так просто. Отношения непростые семейные. Надо понимать, что рамки законодательные есть, которые мы с вами должны выполнять. И не только наше желание имеется для того, чтобы реализовать какие-то наши предположения, кто как должен работать. Мы должны понимать, что законодательство специальное – уголовное и административное, с которым вы столкнулись.
Вы написали заявление, чего в большинстве случаев потерпевшие не делают. У вас это закончилось составлением протокола, потом рассмотрением в суде. Суд давал штрафы, не милиция. В большинстве случае мы приезжаем, видим, что ситуация действительно конфликтная, есть перспектива того, что она может развиться еще во что-то более сложное. Но сторона потерпевшая просто не хочет писать заявление.
Благо, у нас по этой статье есть административная мера взыскания, то есть можем содержать человека до суда. Это не обязательно может быть до суда – может быть до утра. Сегодня есть такие пробелы в законодательстве, что если возбуждается иногда уголовное дело (есть такие нетяжкие уголовные дела, пограничные – административное правонарушение или уголовное), а там вообще никаких мер пресечения не применяется. Сразу опросили – состав преступления есть. Возможно, возбудили уголовное дело. И дальше продолжают вместе жить. Такие ситуации.
Сергей Красуцкий:
Что делать? Есть у нас меры не только административные, уголовные, есть закон о профилактике правонарушений, и уже с 2014 года действует такая мера, как защитные предписания. Это тот случай, когда мы можем предписать человеку, который совершил насилие в семье, до 30 суток покинуть общее жилое помещение. Но, к сожалению, эта процедура на сегодня очень длительная, она предполагает привлечение к административной ответственности. Но тем не менее она используется. Примерно больше 2 тысяч за этот год мы применили таких мер. Она действенная, но хотелось бы ее применять на более ранней стадии.
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Ситуация, которую привели, идеальна для того, чтобы может быть даже не составляя протокола развести стороны конфликта по сторонам, то есть либо выписать защитное предписание, либо, если есть желание у другой стороны, возможность такая сейчас есть, уйти в кризисный центр.
Алеся Лакина:
Неужели не было у вас случае в практике, что женщина вызвала милицию, милиция приехала, составила протокол, уехала. Мужчина вернулся домой, и потом случилось прямо что-то страшное.
Сергей Красуцкий:
Были такие случаи. У меня остался очень яркий в памяти случай, когда не просто административное правонарушение. Приехали домой, решился вопрос о возбуждении уголовного дела, то есть которое не предполагает арест, это до суда. Мужчина вернулся и просто сбросил жену с седьмого этажа.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Потому что она должна была уйти.
Алеся Лакина:
А если ей некуда пойти?
Надежда Цыркун:
В кризисную комнату, у нас есть куда пойти.
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