«Просто подними голову и звезды станут ближе»: космонавт Олег Новицкий вернулся на Землю
Новости Беларуси. Звездное возвращение на землю. Наш соотечественник Олег Новицкий 2 июня завершил свой крайний космический полет. 197 дней поистине народный космонавт провел на международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако все это время был с нами на связи. Он поздравлял Беларусь с 9 Мая с земной орбиты, периодически фотографировал Минск и другие города из космоса и хранил в невесомости очень важную и родную для себя вещь – белорусский флаг. Именно Новицкий впервые поднял его в космосе.
Кстати, посадку наш земляк совершил в центральном Казахстане. Через несколько дней космонавт будет в Москве. Так что свою «космическую» мечту «походить босиком по земле» он исполнит уже в ближайшие часы. Ждут его и в Беларуси, особенно в родном для космонавта Червене. Ведь именно там первый маленький шаг Новицкого оказался огромным – для космонавтики в целом.
О том, как более полугода третий в истории пилотируемой космонавтики белорус Олег Новицкий провел на МКС, благодаря интернету рассказывал и показывал он сам.
Олег Новицкий, космонавт:
Всем привет! Я космонавт Олег Новицкий.
196 дней, 17 часов и 29 минут его нога не ступала на землю. Без малого 400 километров над планетой. Это всего-то как от Минска до Бреста, но совершенного другой мир. Как не раз признается сам Новицкий, именно здесь познается настоящая дружба.
Вот она – великолепная шестерка – с цифрой 50 у самого сердца – экспедиция ведь юбилейная.
Фотографии Гагарина, Попова и, конечно, то, что так напоминает о родине.
Олег Новицкий, космонавт:
Хочу передать привет родной Беларуси. Всем своим землякам.
А это космическая квартира Новицкого. До земным меркам, совсем не космос – всего-то пару квадратных метров.
Но зато какой вид из окна.
Из этого окна оно все здорово: вот остров Родос, похожий на летучую мышь, ночной Волгоград (чем вам не крокодил), знаменитая пальма в Эмиратах – кто из нас ее видел такой. И, конечно, Минск, так напоминающий огненный велосипед.
Олег Новицкий, космонавт:
Спешу обрадовать земляков! Наконец-то сегодня удалось сделать фото ночного Минска!
Минск не раз еще попадет в объектив нашего звездного земляка. И днем, и ночью. Будут и Гомель, и Брест.
Но вот она – главная земная фотография Новицкого – семья в иллюминаторе. Именно она так грела душу все эти долгие месяцы.
25 марта – самый радостный и одновременно тоскливый день космической одиссеи. Младшей дочке ровно год.
Олег Новицкий, космонавт:
Жена утром прислала по фото, сделанное ровно год назад. Ритухе здесь 48 минут, а мне уже дали ее подержать.
А вот поддержать ближнего – главный принцип космического сосуществования. Здесь нет ни скорой помощи, ни парикмахерской.
Вот, рядом с Новицким тот самый француз, с которым сегодня вместе летели домой.
Олег Новицкий, космонавт:
Работаю космическим парикмахером. А сбоку все необходимое, чтобы побриться, почистить зубы и причесаться.
А вот они минуты счастья – посылки с Земли – от самых близких.
Олег Новицкий, космонавт:
Посылка с Земли: березовый сок, белорусская футболка и шоколад.
Кто хорошо работает – тот хорошо ест. Обед в космосе обязательно по расписанию. Главный принцип – натурально, сытно и полезно. Кстати, готовит такие обеды на Земле главный космический повар, тоже из Беларуси. А звездное меню – как в лучших домах.
Олег Новицкий, космонавт:
Баклажаны тушеные с картофелем, салат из свеклы, икра заморская баклажанная и ассорти мясное.
За полгода на МКС Новицкий провел сотни научных экспериментов. Вот, например, один из них: выяснить, как обычные для землян нагрузки действуют в невесомости.
Или вот еще: как изменяется состав крови при нехватке кислорода.
А это, внимание, оказание первой медицинской помощи в невесомости. Массаж сердца в космосе дают именно так.
Олег Новицкий, космонавт:
Да-да, вниз головой и зацепившись ногами за поручень. А по-другому в космосе не получится.
Для физических нагрузок на такой высоте и физическая форма должна быть на уровне. Хотя вес тела в невесомости – вещь относительная. Да и измерить его непросто.
Но жизнь на МКС – это не только научные эксперименты. Это еще и самые обычные космические будни, где даже сверхчеловеку ничто человеческое не чуждо. Как там было у Экзюпери: встал поутру и приведи в порядок планету. Ну или хотя бы космическую станцию.
Генеральная уборка на МКС, как и на Земле, перед праздниками.
Все праздники на МКС – это обязательно поздравления из космоса. 23 февраля – защитникам Отечества, 8 Марта – прекрасной половине Земли. И, конечно, всех с Днем Великой Победы.
Олег Новицкий, космонавт:
Это мои дедушка и бабушка. Спасибо им за их подвиг и за мирное небо над головой.
Небо над головой – это не про космическую станцию. Небо здесь повсюду. Но лучше всего его видно из купола. Вот он за несколько часов до приземления. Последняя фотография Новицкого на борту МКС.
Олег Новицкий, космонавт:
На Земле мне будет не хватать этих завораживающих космических пейзажей.
Он прилетел, но обещал вернуться – к своим звездам. И еще не раз обязательно сказать то самое «гагаринское» – «Поехали»!
Олег Новицкий, космонавт:
Просто подними голову и звезды станут ближе.