«Просто подними голову и звезды станут ближе»: космонавт Олег Новицкий вернулся на Землю

Новости Беларуси. Звездное возвращение на землю. Наш соотечественник Олег Новицкий 2 июня завершил свой крайний космический полет. 197 дней поистине народный космонавт провел на международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако все это время был с нами на связи. Он поздравлял Беларусь с 9 Мая с земной орбиты, периодически фотографировал Минск и другие города из космоса и хранил в невесомости очень важную и родную для себя вещь – белорусский флаг. Именно Новицкий впервые поднял его в космосе. Кстати, посадку наш земляк совершил в центральном Казахстане. Через несколько дней космонавт будет в Москве. Так что свою «космическую» мечту «походить босиком по земле» он исполнит уже в ближайшие часы. Ждут его и в Беларуси, особенно в родном для космонавта Червене. Ведь именно там первый маленький шаг Новицкого оказался огромным – для космонавтики в целом. О том, как более полугода третий в истории пилотируемой космонавтики белорус Олег Новицкий провел на МКС, благодаря интернету рассказывал и показывал он сам.

Олег Новицкий, космонавт:

Всем привет! Я космонавт Олег Новицкий. 196 дней, 17 часов и 29 минут его нога не ступала на землю. Без малого 400 километров над планетой. Это всего-то как от Минска до Бреста, но совершенного другой мир. Как не раз признается сам Новицкий, именно здесь познается настоящая дружба. Вот она – великолепная шестерка – с цифрой 50 у самого сердца – экспедиция ведь юбилейная.

Фотографии Гагарина, Попова и, конечно, то, что так напоминает о родине.

Олег Новицкий, космонавт:

Хочу передать привет родной Беларуси. Всем своим землякам. А это космическая квартира Новицкого. До земным меркам, совсем не космос – всего-то пару квадратных метров.

Но зато какой вид из окна.

Из этого окна оно все здорово: вот остров Родос, похожий на летучую мышь, ночной Волгоград (чем вам не крокодил), знаменитая пальма в Эмиратах – кто из нас ее видел такой. И, конечно, Минск, так напоминающий огненный велосипед.

Олег Новицкий, космонавт:

Спешу обрадовать земляков! Наконец-то сегодня удалось сделать фото ночного Минска! Минск не раз еще попадет в объектив нашего звездного земляка. И днем, и ночью. Будут и Гомель, и Брест.

Но вот она – главная земная фотография Новицкого – семья в иллюминаторе. Именно она так грела душу все эти долгие месяцы.

25 марта – самый радостный и одновременно тоскливый день космической одиссеи. Младшей дочке ровно год.

Олег Новицкий, космонавт:

Жена утром прислала по фото, сделанное ровно год назад. Ритухе здесь 48 минут, а мне уже дали ее подержать. А вот поддержать ближнего – главный принцип космического сосуществования. Здесь нет ни скорой помощи, ни парикмахерской.

Вот, рядом с Новицким тот самый француз, с которым сегодня вместе летели домой.

Олег Новицкий, космонавт:

Работаю космическим парикмахером. А сбоку все необходимое, чтобы побриться, почистить зубы и причесаться. А вот они минуты счастья – посылки с Земли – от самых близких.

Олег Новицкий, космонавт:

Посылка с Земли: березовый сок, белорусская футболка и шоколад. Кто хорошо работает – тот хорошо ест. Обед в космосе обязательно по расписанию. Главный принцип – натурально, сытно и полезно. Кстати, готовит такие обеды на Земле главный космический повар, тоже из Беларуси. А звездное меню – как в лучших домах.

Олег Новицкий, космонавт:

Баклажаны тушеные с картофелем, салат из свеклы, икра заморская баклажанная и ассорти мясное. За полгода на МКС Новицкий провел сотни научных экспериментов. Вот, например, один из них: выяснить, как обычные для землян нагрузки действуют в невесомости.

Или вот еще: как изменяется состав крови при нехватке кислорода.

А это, внимание, оказание первой медицинской помощи в невесомости. Массаж сердца в космосе дают именно так.

Олег Новицкий, космонавт:

Да-да, вниз головой и зацепившись ногами за поручень. А по-другому в космосе не получится. Для физических нагрузок на такой высоте и физическая форма должна быть на уровне. Хотя вес тела в невесомости – вещь относительная. Да и измерить его непросто. Но жизнь на МКС – это не только научные эксперименты. Это еще и самые обычные космические будни, где даже сверхчеловеку ничто человеческое не чуждо. Как там было у Экзюпери: встал поутру и приведи в порядок планету. Ну или хотя бы космическую станцию. Генеральная уборка на МКС, как и на Земле, перед праздниками.

Все праздники на МКС – это обязательно поздравления из космоса. 23 февраля – защитникам Отечества, 8 Марта – прекрасной половине Земли. И, конечно, всех с Днем Великой Победы.

Олег Новицкий, космонавт:

Это мои дедушка и бабушка. Спасибо им за их подвиг и за мирное небо над головой. Небо над головой – это не про космическую станцию. Небо здесь повсюду. Но лучше всего его видно из купола. Вот он за несколько часов до приземления. Последняя фотография Новицкого на борту МКС.