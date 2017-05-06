Через 72 года после Победы мы помним каждого: Олег Новицкий с борта МКС поблагодарил ветеранов

Новости Беларуси. Поздравления в канун 9 мая звучат даже с околоземной орбиты. Наш земляк, российский космонавт Олег Новицкий, направил слова благодарности, прежде всего ветеранам. Ну а всем землянам пожелал мира на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий, летчик-космонавт: Мы вспоминаем тех, кто погиб, и тех, кто победил.

И преклоняемся перед подвигом миллионов героев.

Война вошла в жизнь каждой семьи Советского Союза, в каждый город, в каждую деревню, практически в каждый дом. Но мы справились, мы пережили войну. Восстановили страну и стали еще сильнее и сплоченнее.