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Через 72 года после Победы мы помним каждого: Олег Новицкий с борта МКС поблагодарил ветеранов

06 мая 2017 17:45
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Новости Беларуси. Поздравления в канун 9 мая звучат даже с околоземной орбиты. Наш земляк, российский космонавт Олег Новицкий, направил слова благодарности, прежде всего ветеранам. Ну а всем землянам пожелал мира на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через 72 года после Победы мы помним каждого: Олег Новицкий с борта МКС поблагодарил ветеранов-1

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Мы вспоминаем тех, кто погиб, и тех, кто победил.

И преклоняемся перед подвигом миллионов героев.

Война вошла в жизнь каждой семьи Советского Союза, в каждый город, в каждую деревню, практически в каждый дом. Но мы справились, мы пережили войну. Восстановили страну и стали еще сильнее и сплоченнее.

И сейчас, через 72 года после Победы, мы помним каждого.

# общество # Фотофакт # Олег Новицкий # День Победы 2017

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