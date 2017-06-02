В Беларуси с помощью смартфона можно будет измерить давление и определить качество продуктов

Новости Беларуси. Смартфон вместо тонометра: фотографии руки скоро будет достаточно, чтобы измерить артериальное давление. А еще с помощью мобильного устройства можно будет определить качество продуктов в магазине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, по изображению помидоров узнать, какой из них более зрелый.

Сегодня ученые и программисты впервые собрались вместе на хакатон. Это марафон, где разработчики – программисты, дизайнеры, менеджеры – решают общие задачи. На сей раз организаторы предлагают участниками создать инновационные проекты в соответствии с мировыми трендами.