Более 1100 лошадиных сил и бортовые экраны: новейшие танки приняты на вооружение белорусской армией

Новости Беларуси. Новейшие танки приняты на вооружение белорусской армией. Боевая машина Т-72 Б3 оснащена двигателем в 1130 лошадиных сил, а также бортовыми экранами с комплектом съемной модульной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улучшена система управления огнем, что повышает эффективность и точность поражения целей на расстоянии до пяти километров.

Новая пушка отличается повышенной живучестью ствола, а из дополнительных элементов – модернизированное пожарное оборудование и радиостанция.