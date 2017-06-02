«Перечень необходимо пересматривать»: в Беларуси изменен список лекарств, которые можно купить без рецепта

Новости Беларуси. В Беларуси изменился список лекарств, которые можно купить без рецепта. Как заявляют в Минздраве, существенных новаций здесь нет. Документ 2012 года обновлен с учетом наличия или отсутствия регистрации некоторых препаратов на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобная актуализация необходима для внесения новых наименований. Сегодня на белорусском рынке свыше 4,5 тысяч различных лекарств. 60% из них будут иметь статус безрецептурных.
Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Мы подготовили проект к очередному пересмотру. Перечень необходимо пересматривать хотя бы потому, что часть лекарственных средств уходит с рынка, часть лекарственных средств появляется новых на рынке. В частности, например, появились лекарственные формы. Это вот то, чего не было в предыдущем так называемом 55-м постановлении. Это те лекарства, которые не имеют серьезного риска осложнений, побочных реакций при правильном их применении. Все лекарственные средства, которые относились к безрецептурным, как правило, будут относиться к безрецептурным и дальше.
Проект обновленного перечня безрецептурных препаратов уже вынесен на общественное обсуждение. Специалисты Минздрава рассмотрят замечания и предложения врачей и поставщиков лекарств. Их можно будет вносить до 16 июня.