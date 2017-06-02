«Перечень необходимо пересматривать»: в Беларуси изменен список лекарств, которые можно купить без рецепта

Новости Беларуси. В Беларуси изменился список лекарств, которые можно купить без рецепта. Как заявляют в Минздраве, существенных новаций здесь нет. Документ 2012 года обновлен с учетом наличия или отсутствия регистрации некоторых препаратов на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная актуализация необходима для внесения новых наименований. Сегодня на белорусском рынке свыше 4,5 тысяч различных лекарств. 60% из них будут иметь статус безрецептурных.