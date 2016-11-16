Космонавт Олег Новицкий поднимет на борт Международной космической станции белорусский флаг

Новости Беларуси. За день до старта. С космодрома «Байканур» завтра запустят космический корабль «Союз МС-03». Он доставит новую экспедицию на Международную космическую станцию.

Основной экипаж возглавит летчик-космонавт Российской Федерации Олег Новицкий. Еще накануне наш земляк принял решение поднять на борт МКС флаг Беларуси. Ранее этот символ ему вручили в нашем посольстве в Москве.

Признательность за то, что в такой ответственный момент, как подготовка к старту космического корабля, Олег Новицкий не забывает о своих корнях и о Беларуси, высказал Президент Беларуси. Александр Лукашенко направил телеграмму летчику-космонавту: «Где бы Вы ни находились, помните, что Родина гордится достойным сыном героического и трудолюбивого белорусского народа!» – говорится в телеграмме.

Вместе с Олегом Новицким в космос отправятся астронавты из Франции и США. Им предстоят более 50 научных экспериментов, а также работа с российским, японским и американским космическими грузовыми кораблями. Для уроженца Беларуси это уже второй полет в космос. Первый раз он находился на орбите на протяжении 145 суток в 2013 году в качестве командира корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.