«Просто плевать». Азарёнок рассказал, как относится к Протасевичу

Григорий Азаренок, СТВ:

Интересный вопрос задают в комментариях: «Что думаете о Протасевиче? Насколько его грех смертелен и можно ли верить в его раскаяние?» Неожиданно, да? Я скажу так, это очень наглядный пример, как все эти кураторы цветных революций, все эти сябры-барацьбіты просто тупо забывают и кидают использованный материал. Его здесь посадили. Они в рамках спецоперации, чтобы ввести для нас санкции, поднять вой по всему миру. Помните, они аэропорт хотели назвать его именем. Скажу честно: его полностью все эти товарищи кинули, прокляли, назвали предателем и так далее. А мне на него просто наплевать, скажу честно. Это его жизнь. Решит суд, что с ним делать. Но никакой симпатии он у меня не вызывает, в его слова я не верю. Пытается говорить банальности. Тем не менее вот такое отношение: просто плевать.

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