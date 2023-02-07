Для детей разработали новое меню. Что изменилось в организации питания учащихся в минских школах?

Новости Беларуси. Особое внимание сейчас уделяется и организации питания учащихся. К примеру, в столичной школе № 121 запустили пилотный проект – для детей и подростков разработали новое меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ознакомиться с ассортиментом блюд и узнать мнения ребят приехала сенатор Ирина Старовойтова. Помимо основного рациона, здесь изменили и перечень буфетной продукции. Разумеется, с учетом пожеланий самих учеников и их родителей.

Жанна Давидович, директор средней школы № 121:

В рамках проведения этого пилотного проекта у нас изменилась организация питания, то есть дети начинают кушать через 3,5 часа после начала работы учреждения. Сейчас появился выбор – два варианта меню: обед 1 – это обед 2 без первого, обед 2 – это обед с первым. У нас очень хорошо поставлена информационная программа. У меня в школе есть двухнедельное меню, где ребята знакомятся с питанием не только на завтра – они могут познакомиться на завтра, послезавтра, что на следующей неделе будет.