Для детей разработали новое меню. Что изменилось в организации питания учащихся в минских школах?

Новости Беларуси. Особое внимание сейчас уделяется и организации питания учащихся. К примеру, в столичной школе № 121 запустили пилотный проект – для детей и подростков разработали новое меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ознакомиться с ассортиментом блюд и узнать мнения ребят приехала сенатор Ирина Старовойтова. Помимо основного рациона, здесь изменили и перечень буфетной продукции. Разумеется, с учетом пожеланий самих учеников и их родителей.
Жанна Давидович, директор средней школы № 121:
В рамках проведения этого пилотного проекта у нас изменилась организация питания, то есть дети начинают кушать через 3,5 часа после начала работы учреждения. Сейчас появился выбор – два варианта меню: обед 1 – это обед 2 без первого, обед 2 – это обед с первым. У нас очень хорошо поставлена информационная программа. У меня в школе есть двухнедельное меню, где ребята знакомятся с питанием не только на завтра – они могут познакомиться на завтра, послезавтра, что на следующей неделе будет.
Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас идет мониторинг. Здесь очень важно услышать мнения всех. Скажу, что, конечно, время идет и потребности в питании, меню становятся другими, потому что новая рецептура появляется. Все это тоже нужно учитывать. Но хочу сказать, что когда проводили анализ, что бы хотели видеть, какое меню наши дети, то очень приятно видеть то, что и традиционные наши драники там есть, и вареники, и блины. Все это присутствует в рационе, они бы хотели тоже это видеть в школьном питании.
Сейчас в стране горячим питанием обеспечивают более миллиона учеников почти 3 тысяч школ и гимназий. Этот вопрос держат на контроле представители различных госорганов, сенаторы и парламентарии.