«Мы доедем до каждого». В Быховском районе появилась первая передвижная поликлиника

Новости Беларуси. Полсотни современных машин пополнили медицинский автопарк Могилевской области. Среди транспорта, который будет помогать медикам спешить на помощь, почти 40 легковых автомобилей и пять скорых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгожданное приобретение – первый в регионе передвижной медицинский комплекс. Автополиклиника направилась в Быховский район и впервые вышла на линию. Как встретили медицинский автобус в сельской местности, видела Юлия Мычка.

Первый рейс, первая остановка и первые пациенты. Медцентр на колесах встречают жители деревни Никоновичи Быховского района. Без талончиков, в порядке живой очереди комплексное медицинское обследование сегодня здесь смогут пройти до трех десятков человек. И такое ноу-хау сельчанам по нраву.

Наталья Конечная, жительница деревни Никоновичи:

Это первый раз, конечно, но хорошо. Нам в Быхов тоже далеко добираться, и в Селец далеко добираться. Очень хорошо! К нам тоже врачи приезжают, ну, раз в год, а тут сразу все.

На улице -5 °C, а в фургоне тепло. Салон разбит на две зоны: смотровую и диагностическую. Машина оснащена современным оборудованием. С пациентом сразу работает команда медиков. Лаборатория, электрокардиограмма и еще десяток важных исследований. Это не скорая помощь, а поликлиника на колесах, цель которой – 100%-ный охват сельского населения профилактическим осмотром, независимо от адреса.

Каролина Кунцевич, врач общей практики Грудиновской амбулатории:

Каждый пациент, который сюда приходит, подвергается диспансеризации, проходит ее. Минимальный перечень – это общий анализ крови, биохимия, кардиограмма. В дальнейшем при наличии сопутствующих жалоб можем направлять на дообследование.

Татьяна Санина, главный врач Быховской центральной районной больницы:

Мы доедем до каждого. Потому что, действительно, с вступлением нового поставления 83-го о диспансеризации, которое должно проводиться с проведением и анкетирования, и обязательно должны выполниться анализы и выполнение кардиограммы в том числе.

Жительница деревни Никоновичи Татьяна Александрова работает соцработником. До конца июня ей нужно пройти медкомиссию, и раньше это хлопотное дело могло растянуться на несколько дней. Чтобы попасть к нужному врачу, делать приходилось немалый крюк. За направлением ехать нужно было в деревню Селец, что за семь километров отсюда, потом уже в Быхов – это еще 25. Разрубить этот узел маршрутов поможет медицинский комплекс на колесах. Пришел, прошел и получил.

Татьяна Александрова, жительница деревни Никоновичи:

Вот мы придем, пройдем сегодня гинеколога, сдадим анализ крови, пройдем терапевта. И нам проще: мы за один день сели на автобус и прошли.

Такой медицинский автобус просто незаменим в глухих поселках, а таких в Быховском районе больше половины. Сама дальняя точка на карте – хутор за 40 километров от районного центра. В семи деревнях ФАПов вовсе нет.