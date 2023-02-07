«Мы просто отвратительно работаем». Лукашенко потребовал решить проблему прохождения платежей с другими странами

Новости Беларуси. Решить проблему прохождения платежей с другими странами. Такое требование правительству и банкам озвучил на совещании Александр Лукашенко. Вопросы совершенствования банковского законодательства обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приглашенных – представители экономической сферы. Прежде чем начать обстоятельный разговор, глава государства задал конкретный вопрос: для чего и кому нужны изменения в данном направлении? Вполне объяснимо: преобразования не должны происходить, скажем так, ради галочки, работать нужно на общий результат. В свое время Президент давал поручение органам госуправления и контроля провести анализ работы банковской системы и внести свои предложения по корректировке законодательства. Некоторые новации уже прошли апробацию на практике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я не хочу сказать, что сегодняшнее наше рассмотрение изменений в законодательство по банковской сфере означает, что банковская система работает плохо и ее нормативная база требует какого-то кардинального пересмотра. В условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость, обеспечили сохранность сбережений, проведение расчетов и аккумулирование ресурсов для кредитования. В прошлом году благодаря координации действий Нацбанка и правительства удалось ускорить переориентацию экспорта, поддержать предприятия оборотными средствами, профинансировать важнейшие для страны инвестиционные проекты. Но я категорически не удовлетворен как работает правительство и банки по прохождению платежей.

Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее. Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитается Правительство и банки, как они работают по платежам. Надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно. Ее нет: мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать. По итогам сегодняшнего совещания я жду окончательных и, разумеется, аргументированных ответов на следующие вопросы: как нововведения повлияют на работу банковской системы и надо ли они вообще? Отвечают ли они запросам наших граждан и национальной экономики? Все ли вопросы интеграционной повестки Союзного государства (в части банковской сферы) мы закроем обновленным кодексом.

В свою очередь Президент особенно подчеркнул тот факт, что все ветви власти и органы госуправления должны работать в тесной связке. Ведь свою политику Запад только ужесточает: против России вводят все больше санкций. И чтобы через нашу страну не было путей обхода, против Беларуси также будут применять дополнительные ограничения.