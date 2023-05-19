Новости Беларуси. Победителей районного этапа республиканского конкурса «Золотое перо – 2023» наградили в Минске. Участие в нем приняли около 30 авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурсанты представили свои творческие размышления в жанре эссе на тему «Отчизне в дар останутся». Описали семейные истории родных, чей труд внес существенный вклад в укрепление мира и развития нашей страны. Самые креативные и убедительные работы были отмечены дипломами и памятными подарками.

Галина Гузовская, представитель Высшего политического совета белорусской партии «Белая Русь»: У нас четыре номинации – это учащиеся, любители, студенты и профессионалы. Конечно, как и в любом конкурсе, есть победители, но абсолютно всем участникам сегодня будут вручены сертификаты и дипломы. А в подарок в честь Международного дня музея, в честь «Ночи музеев», которая будет скоро, – экскурсия по дому белорусского классика Янки Купалы.

Александр Улезко, участник конкурса «Золотое перо – 2023»: Я как самый молодой участник решил написать сочинение про мою бабушку. Мне хотелось рассказать о ней, потому что она вносит огромный вклад в развитие нашей страны, помогает всем: и взрослым, и детям.

Елизавета Коренько, участник конкурса «Золотое перо – 2023»:

У меня в семье давно была история про моего прапрадедушку. И вот как-то удалось поучаствовать в этом конкурсе. Настрой у меня был рассказать и пережить еще раз то мгновенье. Главное – помнить о том, кто мы, кто наши родственники.

Конкурс «Золотое перо» проводится не впервые. Он уже стал традиционным мероприятием под эгидой республиканского общественного объединения «Белая Русь».