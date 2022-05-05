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«Это борьба в первую очередь с самим собой». Бойцы столичного ОМОНа проходят испытания на чёрные береты

05 мая 2022 13:54
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Новости Беларуси. 5 мая бойцы столичного ОМОНа подтверждали право на ношение черного берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это борьба в первую очередь с самим собой». Бойцы столичного ОМОНа проходят испытания на чёрные береты-1

Это особый символ боевого братства и личного мужества. Чтобы получить его, необходимо показать отличную физическую форму и командный дух. Испытания включают бег по пересеченной местности, преодоление полосы препятствий, стрельбу, спарринги по рукопашному бою. В соревнованиях принимали участие более 20 бойцов.  

«Это борьба в первую очередь с самим собой». Бойцы столичного ОМОНа проходят испытания на чёрные береты-4

Евгений Лобан, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:  
Когда ты бежишь марш, выполняешь какие-то задачи, у тебя происходит момент, когда ты готов отказаться от этого, уже у тебя нет сил, и здесь именно проявляется дух отряда, когда ты должен пересилить себя. Это борьба в первую очередь с самим собой. Когда мы бежим полосу, полосу препятствий, марш-бросок, стрельба либо спарринги – это в первую очередь борьба с самим собой. То есть ты пересиливаешь себя. Это победа над собой. И, на мой взгляд, символ. То есть ты можешь надеть этот черный берет и быть не хуже среди других бойцов подразделения.  

«Это борьба в первую очередь с самим собой». Бойцы столичного ОМОНа проходят испытания на чёрные береты-7

В составе столичного ОМОНа – одни из самых подготовленных бойцов в нашей стране. Они выполняют задачи по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и сыграли особую роль в предотвращении антибелорусского мятежа в 2020 году.  

# Милиция Беларуси # общество # Евгений Лобан # Фотофакт

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