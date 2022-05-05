«Это борьба в первую очередь с самим собой». Бойцы столичного ОМОНа проходят испытания на чёрные береты

Евгений Лобан, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Когда ты бежишь марш, выполняешь какие-то задачи, у тебя происходит момент, когда ты готов отказаться от этого, уже у тебя нет сил, и здесь именно проявляется дух отряда, когда ты должен пересилить себя. Это борьба в первую очередь с самим собой. Когда мы бежим полосу, полосу препятствий, марш-бросок, стрельба либо спарринги – это в первую очередь борьба с самим собой. То есть ты пересиливаешь себя. Это победа над собой. И, на мой взгляд, символ. То есть ты можешь надеть этот черный берет и быть не хуже среди других бойцов подразделения.