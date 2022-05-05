«Это просто информационный шум». В чём разница контента печатных и электронных СМИ?

День печати в Беларуси. Совсем недавно газетные издания были единственным актуальным источником информации. О том, есть ли жизнь у газеты и какое место для печатных СМИ в эпоху цифровизации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Лариса Павловна, как себя сейчас чувствует газетная журналистика, когда кажется, что интернет просто захватил все в этом мире?
Лариса Раковская, шеф-редактор женского журнала «Алеся»:
Я могу рассказать про то, как себя чувствуют журналы. Элитарность – нам это льстит. Дело в том, что и газета, и журнал – это вещи материальные. То, что ты прочитал сегодня, пролистал ленту, просмотрел – ты уже к концу ленты не помнишь, что было вначале. То есть, по сути дела, это в лучшем случае эмоция, а в худшем – просто информационный шум. Газета и журнал – вещь материальная. Ты ее держишь в руках, сосредотачиваешься, читаешь. Ленту ты листаешь под включенный телевизор, под чашку кофе, в транспорте.
Алеся Лакина:
Зачастую бездумно.
Лариса Раковская:
Абсолютно. Это просто информационный шум. Наверное, шум проще. А читать газету, журнал – нужно какое-то усилие совершать над собой.
Алеся Лакина:
Знаете, все-таки даже студенты переходят больше все на электронные варианты. Все книги в электронном варианте, все умещается в телефон.
Лариса Раковская:
Окей, но в электронном виде есть и газета, и журнал, и книга. А впереди что? Вначале – суть, слово, мысль.
Андрей Кривошеев, генеральный директор «Минск-Новости», председатель Белорусского союза журналистов:
Я с Ларисой, соглашусь, еще дополню. Газета напечатанная, журнал и книга обладают ценностью и стоимостью. Ты за нее платишь, чтобы получить материальную вещь и то интеллектуальное содержание, которое есть внутри. А лента в большинстве мессенджеров бесплатная. Ты ее пролистал, и отношение к этому как к бесплатному и часто некачественному контенту.
Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Хуже того, нас подсадили на эти информационные ленты еще и вот почему: я сейчас напечатал ложь, я за нее не извинился, через полдня ее опровергли все кому не лень. Но лента листается, мне за нее не стыдно. В газете напечатал – стыдно, если ты что-то не то сделал. Ты опечатку сделал, корректор не заметил, а стыдно тебе, потому что твоя подпись под этим стоит. Вот же в чем дело.
Пророчат все большее внедрение интернета. Какое будущее ждет печатные СМИ – подробнее здесь.