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Житель Солигорска в одиночку воспитывает 4 детей и создаёт красоту во дворе своими руками. История одной семьи

05 мая 2022 13:50
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Новости Беларуси. Цветовод-любитель из Солигорска Василий Царикевич создает красоту во дворе своими руками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Солигорска в одиночку воспитывает 4 детей и создаёт красоту во дворе своими руками. История одной семьи-1

Когда-то вместе с женой разбил большую клумбу около подъезда на радость всем жильцам. Два с половиной года назад Василий овдовел. Сегодня он в одиночку воспитывает четверых детей. Однако семейное хобби мужчина продолжает до сих пор и ежедневно ухаживает за цветником.

Житель Солигорска в одиночку воспитывает 4 детей и создаёт красоту во дворе своими руками. История одной семьи-4

Историю одной семьи смотрите в видеоматериале Алеси Ивановой.

# Хобби # общество # Василий Царикевич # Алеся Иванова # Фотофакт

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