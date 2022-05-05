Житель Солигорска в одиночку воспитывает 4 детей и создаёт красоту во дворе своими руками. История одной семьи

Новости Беларуси. Цветовод-любитель из Солигорска Василий Царикевич создает красоту во дворе своими руками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Цветовод-любитель из Солигорска Василий Царикевич создает красоту во дворе своими руками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Когда-то вместе с женой разбил большую клумбу около подъезда на радость всем жильцам. Два с половиной года назад Василий овдовел. Сегодня он в одиночку воспитывает четверых детей. Однако семейное хобби мужчина продолжает до сих пор и ежедневно ухаживает за цветником.
Историю одной семьи смотрите в видеоматериале Алеси Ивановой.