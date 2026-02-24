В её работе нет места ошибке! Пообщались с белоруской, которая управляет движением железнодорожных составов

Анна Меркушевич, корреспондент:
Для большинства из нас железная дорога – это романтика путешествий. Но есть и такие, для кого стальная магистраль – это ответственная работа, где нет места ошибке, ведь они отвечают за безопасность. Среди таких дежурный поста централизации Татьяна Демешкевич. О ней и расскажем.
Каждую смену она как дирижер оркестра, управляет движением составов, ведет маневровую работу, обеспечивая безаварийный ход. Ее решение – это закон для машинистов и составителей поездов.
Татьяна Демешкевич, дежурный поста централизации станции Минск-Сортировочный БЖД:
На железной дороге я с 2003 года. За эти 23 года она стала для меня частью жизни. Железная дорога – это, скорее всего, какой-то отдельный мир, к которому причастны все в какой-то большей или меньшей степени, у большинства связана жизнь с этой структурой.
Мы как-то с мамой в детстве ехали на поезде, проходила проводница, и я говорю: «Мам, смотри, какая красивая тетя, как она красиво смотрится». В то время, когда я хотела поступать, мы советовались с мамой, и на тот момент, это был 2002 год, было престижно учиться на железнодорожника.
Отучилась и пошла работать проводником. Ездила на дальние рейсы, много где побывала, мир повидала, конечно, за это спасибо. В какой-то момент я поняла, что мне среднего образования мало, решила пойти учиться в Белорусский государственный университет транспорта.
Два года работаю дежурным поста централизации на станции Минск-Сортировочный. На крупных станциях находятся такие посты, то есть это маленькая механизированная горка. Смена с 8 часов до 8 часов, день-ночь, два выходных по графику. Утром приходим на работу, принимаем смену. К нам приехал состав, и его составитель закрепляет тормозными башмаками с обеих сторон. Потом мы созваниваемся с приемосдатчиком, интересуемся заявками на завтра и делаем план на сегодня: сколько мы выгрузим вагонов, сколько погрузим вагонов.
Главный инструмент, с которым мы работаем, это пульт-табло, на котором указаны пути и стрелочные переводы. То есть мы управляем движением.
Подробности в видео.