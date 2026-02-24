В её работе нет места ошибке! Пообщались с белоруской, которая управляет движением железнодорожных составов

Анна Меркушевич, корреспондент:

Для большинства из нас железная дорога – это романтика путешествий. Но есть и такие, для кого стальная магистраль – это ответственная работа, где нет места ошибке, ведь они отвечают за безопасность. Среди таких дежурный поста централизации Татьяна Демешкевич. О ней и расскажем. Каждую смену она как дирижер оркестра, управляет движением составов, ведет маневровую работу, обеспечивая безаварийный ход. Ее решение – это закон для машинистов и составителей поездов.

Татьяна Демешкевич, дежурный поста централизации станции Минск-Сортировочный БЖД:

На железной дороге я с 2003 года. За эти 23 года она стала для меня частью жизни. Железная дорога – это, скорее всего, какой-то отдельный мир, к которому причастны все в какой-то большей или меньшей степени, у большинства связана жизнь с этой структурой. Мы как-то с мамой в детстве ехали на поезде, проходила проводница, и я говорю: «Мам, смотри, какая красивая тетя, как она красиво смотрится». В то время, когда я хотела поступать, мы советовались с мамой, и на тот момент, это был 2002 год, было престижно учиться на железнодорожника. Отучилась и пошла работать проводником. Ездила на дальние рейсы, много где побывала, мир повидала, конечно, за это спасибо. В какой-то момент я поняла, что мне среднего образования мало, решила пойти учиться в Белорусский государственный университет транспорта.