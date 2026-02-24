Белоруска собрала уникальную коллекцию вещей советского времени – показываем редкие находки

Анастасия Макеева, корреспондент:

Кажется, совсем недавно здесь играли в домино джентльмены удачи и готовился к экзаменам Шурик. Рожденные в СССР наверняка оценят ретро-экспозицию в Воложинском районном центре культуры.

Прекрасное далекое или пропуск в ХХ век. Это драгоценное собрание – бальзам для детей Советского Союза и настоящий шок-контент для их правнуков. Но во времена, далекие от гаджетов, жили не тужили. Играли всем двором в хоккей, собирали металлолом и марки, строили БАМ. Хранительница коллекции Светлана Валентиновна знает об этом не понаслышке и станет лучшим проводником в прошлое. Много лет она собирала старину и готова раскрыть карты эпохи.

Татьяна Ланько, культорганизатор Воложинского районного центра культуры:

Гэта запатрабавана як у моладзі, так і ў людзей пажылога ўзросту. Прыходзяць, каб узнаць гісторыю нашых продкаў. Сёння цяжка ўявіць сябе, што жылі без газу, телевізараў, радыё. Майго многа чаго ёсць, а потым суседзі, сябры, знаёмыя, да каго ні звярталася, кожны нешта мне даваў.

Большая перемена. Черные фартушки по будням, белые по праздникам. Портфель вместо санок. Глядя на эти чернильницы, кто-то вспомнит задачки со звездочкой, а кто-то первую любовь.