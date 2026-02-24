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«Витебск» и «Шахтёр» вышли в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

24 февраля 2026 11:03
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«Витебск» и «Шахтер» вышли в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Северяне в очередной встрече регулярного сезона нанесли поражение «Металлургу». Дебютная треть оказалась безголевой. Во втором периоде счет с буллита открыл Сапожников. Спустя 2 минуты Спат восстановил равенство. Однако незадолго до перерыва Камбович вновь подарил преимущество «Витебску». На старте заключительного отрезка Козячий реализовал двойной численный перевес. Но последнее слово осталось за гостями. Викторию подарил Астанков. Причем также в неравных составах. Осечкой сталеваров воспользовался «Шахтер», который даже не выходя на лед пробился в нокаут-раунд. На данный момент известны уже три участника плей-офф.

# Хоккей Беларуси

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