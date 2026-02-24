В «Беллегпроме» рассказали, в какие страны поставляется белорусская продукция

Белорусская легкая промышленность поставляет продукцию почти в 80 стран. В отрасли работает около двух тысяч организаций, крупнейшие входят в состав концерна «Беллегпром». Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на председателя Наталию Мороз.

Предприятия выпускают одежду, обувь, ткани, пряжу и кожу.

На экспорт идет 70% продукции. Основной рынок – Россия, также товары поставляют в страны бывшего СССР, Азию, Африку и Латинскую Америку. Самая популярная экспортная позиция – белорусский лен. Ткани «Оршанского льнокомбината» используют для производства текстиля и одежды, востребованных за рубежом.

Фото: president.gov.by