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Сделать аппаратный массаж, измерить давление – рассказываем, как помогают в пунктах здоровья Красного Креста

24 февраля 2026 13:28
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Забота о себе и своих близких. В столице работают пункты здоровья Красного Креста. Здесь минчане могут получить курс медико-профилактических процедур. Среди них аппаратный массаж, измерение давления, пульса и температуры. Достаточно лишь предъявить справку от врача. 

Сделать аппаратный массаж, измерить давление – рассказываем, как помогают в пунктах здоровья Красного Креста-2

Оксана Адамовская, председатель Партизанской районной организации города Минска Белорусского общества Красного Креста:
Можно сделать тот же самый массаж, измерить артериальное давление, не идти в поликлинику, потому что надо ехать, тратить ресурсы, а второе – ты придешь, в очереди высидишь, взять направление, ты придешь, а там нет такого общения. В пункте здоровья Красного Креста люди могут пообщаться. 

Сделать аппаратный массаж, измерить давление – рассказываем, как помогают в пунктах здоровья Красного Креста-4

Для многих это отличная возможность провести будни в приятной компании. Некоторые даже находят новых друзей, устраивают чаепития и проводят тематические круглые столы. 

Подробности в видео

# Красный Крест

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