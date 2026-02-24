Сделать аппаратный массаж, измерить давление – рассказываем, как помогают в пунктах здоровья Красного Креста

Забота о себе и своих близких. В столице работают пункты здоровья Красного Креста. Здесь минчане могут получить курс медико-профилактических процедур. Среди них аппаратный массаж, измерение давления, пульса и температуры. Достаточно лишь предъявить справку от врача.

Оксана Адамовская, председатель Партизанской районной организации города Минска Белорусского общества Красного Креста:

Можно сделать тот же самый массаж, измерить артериальное давление, не идти в поликлинику, потому что надо ехать, тратить ресурсы, а второе – ты придешь, в очереди высидишь, взять направление, ты придешь, а там нет такого общения. В пункте здоровья Красного Креста люди могут пообщаться.