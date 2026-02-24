В Москве неизвестный подорвал автомобиль полиции – есть жертвы

ЧП в российской столице. Мощный взрыв прогремел у Савеловского вокзала на севере Москвы. В результате инцидента был уничтожен автомобиль дорожно-патрульной службы. Именно он, как считают следователи, и был целью нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погиб полицейский, еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что к машине подошел неизвестный и подорвал взрывное устройство. Сам мужчина погиб на месте, сейчас устанавливают его личность. Выясняется были ли у нападавшего сообщники и его мотивы. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.