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В Москве неизвестный подорвал автомобиль полиции – есть жертвы

24 февраля 2026 11:00
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ЧП в российской столице. Мощный взрыв прогремел у Савеловского вокзала на севере Москвы. В результате инцидента был уничтожен автомобиль дорожно-патрульной службы. Именно он, как считают следователи, и был целью нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве неизвестный подорвал автомобиль полиции – есть жертвы-2

Погиб полицейский, еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что к машине подошел неизвестный и подорвал взрывное устройство. Сам мужчина погиб на месте, сейчас устанавливают его личность. Выясняется были ли у нападавшего сообщники и его мотивы. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

# Россия # Взрыв

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