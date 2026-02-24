Лукашенко примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства 26 февраля

Глава белорусского государства Александр Лукашенко 26 февраля примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В повестке дня значатся семь вопросов интеграционного сотрудничества.

Участники обсудят Основные направления реализации Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и выработку аналогичного документа на 2027-2029.

Также речь пойдет об организации трансграничных пригородных пассажирских перевозок, создании комитета по стандартизации и обеспечению качества, сотрудничестве в области международного правосудия и присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025–2026 годы.

Фото: информационно-аналитический портал Союзного государства