ФПБ: «Товаров на полках предостаточно. Мы промониторили 155 таких магазинов»
Новости Беларуси. Народный контроль следит за ценами в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация профсоюзов продолжает свой мониторинг, в списке сотни торговых объектов. Особое внимание – социально-значимым товарам белорусского производства. Также проверили и наличие продуктов, пользующихся повышенным спросом.
Сделать так, чтобы ассортимент и цены в магазинах были доступны белорусам – актуальная задача для Комитета госконтроля и Федерации профсоюзов. Поэтому и количество экспресс-мониторингов выросло в разы. Только с 4 по 8 марта народный контроль посетил 155 торговых объектов по всей стране. И даже в эту минуту в ближайшем к вам магазине может работать ревизор.
Олеся Артюшина, заведующая отделом Минского городского объединения Федерации профсоюзов Беларуси:
Федерация профсоюзов Беларуси на сегодняшний день ввела дополнительные экспресс-мониторинги не только по ценовой ситуации, складывающейся на потребительском рынке, но и на наличие товаров, пользующихся повышенным спросом наших покупателей. И, как мы сегодня видим, товаров на полках предостаточно. Мы промониторили 155 таких магазинов. Было зафиксировано отсутствие некоторых позиций по бакалеям. Но эти вопросы оперативно решаются. Также было зафиксировано отсутствие некоторых позиций плодоовощной продукции. И, к слову сказать, нужно обратить внимание на цену, которая была зафиксирована 36-м постановлением Совета министров.
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