ФПБ: «Товаров на полках предостаточно. Мы промониторили 155 таких магазинов»

Новости Беларуси. Народный контроль следит за ценами в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация профсоюзов продолжает свой мониторинг, в списке сотни торговых объектов. Особое внимание – социально-значимым товарам белорусского производства. Также проверили и наличие продуктов, пользующихся повышенным спросом.

Сделать так, чтобы ассортимент и цены в магазинах были доступны белорусам – актуальная задача для Комитета госконтроля и Федерации профсоюзов. Поэтому и количество экспресс-мониторингов выросло в разы. Только с 4 по 8 марта народный контроль посетил 155 торговых объектов по всей стране. И даже в эту минуту в ближайшем к вам магазине может работать ревизор.