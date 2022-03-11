«Не допустить паники». Как профсоюз Беларуси комментирует ситуацию с наличием продуктов в магазинах?

Новости Беларуси. В фундаменте стабильности цен и изобилия товара заложена продовольственная безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И ее Беларусь уже давно обеспечивает своими силами. К примеру, по мясо-молочной группе имеется двойной запас. Ассортимент будет только расширяться, а значит нарушений, выявленных госконтролем и профсоюзами, должно стать меньше.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Тот курс, который был ранее принят главой государства, правительством, оправдывает себя в настоящее время. Мы не фиксируем повышенного роста обращений на горячую линию. Ситуация стабильная и прогнозируемая. И тут, наверное, общая задача в текущей ситуации всех заинтересованных сторон – совместно не допустить паники на потребительском рынке, оперативно информировать общественность о наличии, а может быть, и отсутствии товаров, сразу для принятия решения по данному конкретному случаю.