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«Не допустить паники». Как профсоюз Беларуси комментирует ситуацию с наличием продуктов в магазинах?

11 марта 2022 19:02
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Новости Беларуси. В фундаменте стабильности цен и изобилия товара заложена продовольственная безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И ее Беларусь уже давно обеспечивает своими силами. К примеру, по мясо-молочной группе имеется двойной запас. Ассортимент будет только расширяться, а значит нарушений, выявленных госконтролем и профсоюзами, должно стать меньше.

«Не допустить паники». Как профсоюз Беларуси комментирует ситуацию с наличием продуктов в магазинах?-1

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Тот курс, который был ранее принят главой государства, правительством, оправдывает себя в настоящее время. Мы не фиксируем повышенного роста обращений на горячую линию. Ситуация стабильная и прогнозируемая. И тут, наверное, общая задача в текущей ситуации всех заинтересованных сторон – совместно не допустить паники на потребительском рынке, оперативно информировать общественность о наличии, а может быть, и отсутствии товаров, сразу для принятия решения по данному конкретному случаю.

«Не допустить паники». Как профсоюз Беларуси комментирует ситуацию с наличием продуктов в магазинах?-4

Формула «порядочный продавец – честная цена – довольный покупатель» зависит от каждого из нас. И это тот случай, когда не стоит замалчивать, а лучше в лишний раз сообщить о нарушении. И тогда в этой цепочке все останутся при своем.

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Владимир Поздняков # Константин Герцев # Фотофакт

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