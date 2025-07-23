ПРООН заинтересованы в предоставлении Беларуси знаний и технологий для защиты от лесных пожаров

Тренд на сохранение лесов. За годы суверенитета наша страна смогла не только сберечь, но и преумножить свои лесные богатства. И вот очередной шаг в этом направлении – в Минске дан старт уникальному международному проекту по борьбе с лесными пожарами при финансовой поддержке КНР – нашего надежного и проверенного временем партнера. 2 млн долларов выделит Китай на борьбу с лесными пожарами в Беларуси – подробности о проекте. Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между Беларусью, Китаем и Программой развития ООН. Нужно отметить, что наша страна впервые за годы независимости получила грант от Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг. Деньги от китайского правительства, а это два миллиона долларов, пойдут на закупку специализированного оборудования по тушению лесных пожаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы стихия преподносит нам все больше сюрпризов. На них нельзя повлиять, но к ним можно и нужно быть готовыми. Будь то пожары, буреломы или другие последствия. В Беларуси создана достойная система охраны окружающей среды, но дополнительная помощь не будет лишней. Техническое перевооружение наших лесных служб позволит сделать очередной рывок в области спасения легких планеты. Общий бюджет инициативы – 2 миллиона долларов. Реализован проект будет в южных регионах Беларуси – Брестской и Гомельской областях, где пожары фиксируют чаще всего. Усилят материально-техническую базу, поставят технику из Китая, обеспечат мобильной и радиосвязью.

Лю Жэньфэй, постоянный представитель ПРООН в Беларуси:

Мы действительно заинтересованы в предоставлении передовых знаний и технологий в защите белорусских лесов от пожаров. И этот проект – пример, как мы через одну инициативу решаем сразу другие проблемы. Такой проект вносит огромный вклад в достижения Целей устойчивого развития. Надеюсь, инициативу и ее результаты можно будет повторить и в других странах.

Проект – пример, когда дружественные отношения лидеров двух стран, стратегические и всепогодные, стали хорошей основой для развития сотрудничества в новых для нас отраслях. Такая инициатива – первая в своем роде, когда стражи лесных богатств объединились для общей задачи: сохранения экологии.