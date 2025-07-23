Прогулялись по улицам Минска и узнали, какая одежда в тренде у молодёжи

– Я предпочитаю более официальный стиль одежды. Которая подходит, как для повседневной носки, какие-то официальные мероприятия. Также какие-то бывает более свободные, повседневные – около спортивного стиля одежды. Уже, если куда-то там выбраться на дачу, с друзьями съездить на природу, посмотреть, шашлыки пожарить.

– У меня есть любимое украшение – кольцо, которое мне подарили на день рождения. Тут вот по Немиге если пройтись, очень много красивых ребят, девчонок. Здесь приятно пройтись, иногда просто на людей посмотреть.

– Лето – это солнечные цвета. Все знают, что сейчас модный сливочный цвет, который сегодня на мне. Выбираю в основном, конечно, белорусские бренды, потому что свое всегда ближе и качественнее.

– В моде также сейчас такие босоножечки, то есть у нас каблучок «рюмочка» называется. Достаточно удобные, летние. Яркая расцветка – принт зебры.

– На мне медальончик с Камчатки. Передала моя близкая подруга. Здесь пепел вулкана. Сейчас это модно. Они делают такие повестки. Вот такая память остается.