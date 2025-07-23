Вырастает целый палаточный город – кто примет участие в фестивале «Большая бард-рыбалка», рассказал директор

Лейся песня, ловись рыбка большая и малая. Ровно два дня остается до открытия музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка». О празднике, который объединяет мелодии, природу, дружеские отношения и создает уникальную атмосферу, о его традициях и новинках, мы поговорим с Сергей Кулягин, автором-исполнителем и директором этого международного фестиваля. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кулягин, автор-исполнитель, директор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка». Илья Нечаев, ведущий:

Собирается много людей. Приезжают и музыканты, и рыбоманы, и любители банного искусства. А что этих людей всех объединяет?

Сергей Кулягин, автор-исполнитель, директор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка»:

Я думаю, объединяет возможность встретиться, пообщаться в такой неформальной, душевной и теплой обстановке. Тем более, что у нас, когда люди приезжают – это большое количество. Больше двух-трех тысяч людей приезжает. Вырастает целый большой палаточный город. Поэтому все общаются возле костра, своих палаток. Приезжают уже семьями, корпоративными большими компаниями. Делегации будут из всех регионов Могилевской области. Обязательно будут участвовать в конкурсах. Поэтому мы ожидаем большое количество людей в 2025 году.

Плюс, конечно, приезжают и другие страны. Большой российские десант мы в 2025 году ожидаем. У нас будет впервые – мы сотрудничаем с российским фестивалем «Покровский собор». К нам впервые приедут финалисты всероссийского конкурса авторской молодежной песни. Телевизионный конкурс проходил в России, и создали проект – «Бард-экспедиция. Быстрый старт». Они обязательно приедут к нам. Это проводится, кстати, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы ждем большой десант финалистов, молодежи и в то же время их наставников. Которые тоже будут выступать на наших площадках, в том числе на главной сцене и «Лесной сцене» фестиваля. Которые будут работать в режиме реального времени.