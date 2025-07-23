2 млн долларов выделит Китай на борьбу с лесными пожарами в Беларуси – подробности о проекте

Тренд на сохранение лесов. За годы суверенитета наша страна смогла не только сберечь, но и преумножить свои лесные богатства. И вот очередной шаг в этом направлении – в Минске дан старт уникальному международному проекту по борьбе с лесными пожарами при финансовой поддержке КНР – нашего надежного и проверенного временем партнера. Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между Беларусью, Китаем и Программой развития ООН. Нужно отметить, что наша страна впервые за годы независимости получила грант от Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг. Деньги от китайского правительства, а это два миллиона долларов, пойдут на закупку специализированного оборудования по тушению лесных пожаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы стихия преподносит нам все больше сюрпризов. На них нельзя повлиять, но к ним можно и нужно быть готовыми. Будь то пожары, буреломы или другие последствия. В Беларуси создана достойная система охраны окружающей среды, но дополнительная помощь не будет лишней. Техническое перевооружение наших лесных служб позволит сделать очередной рывок в области спасения легких планеты. И это не просто громкие слова – леса занимают 40 % территории нашей страны. Для сравнения – после Великой Отечественной этот показатель составлял всего 20 %. Сейчас Беларусь – одна из самых лесистых в Европе. За последние 30 лет площадь увеличилась на миллион гектаров. Сегодня на каждого жителя приходится свыше гектара массива. Самыми лесистыми регионами считаются – Гомельская и Витебская области. Среди районов лидирует Россонский, там лесами покрыто 72,5 % территории.

Самые распространенные деревья – сосна и береза. Всего же в наших лесах можно встретить порядка 30 пород деревьев и 70 видов кустарников. Средний возраст около 60 лет. В Беловежской пуще встречаются и 600 летние дубы-великаны. Белорусские леса – это не только деревья, но и богатый животный мир. Они являются домом для более чем 70 видов млекопитающих, 250 видов птиц, а также множества рептилий, амфибий и насекомых. Кроме того, в лесах произрастает более 700 видов растений. И наша первейшая задача – сохранить все это богатство для будущих поколений. Влада Родовская продолжит.

Конец июня. Южное побережье Адриатического моря Хорватии – огонь перебросился с лесных массивов на жилые дома, 12 построек сгорели дотла. Мощные пожары в начале июля охватили и остров Крит в Греции. Эвакуировали 5 тысяч человек.

Беларусь – с начала 2025 года в нашей стране произошло более 600 лесных пожаров. Огненная стихия – это ущерб экологии, природные, экономические, а иногда и человеческие потери. По неутешительным прогнозам международных специалистов, к концу XXI века количество лесных возгораний может увеличиться на 50 %. Только за 2024 год наша земля потеряла треть лесного массива. Засуха, высокие температуры, сильные ветра – последствия изменения климата все более заметны и в нашей стране. Первые пожары в Беларуси тушили уже в феврале. Огонь охватил болото, горел тростник. Оперативно возгорание ликвидировали. Как избежать стихии и сохранить земли? Время объединяться. Беларусь, Китай, ПРООН официально запустили новый проект. Его цель – сохранить зеленое богатство нашей страны.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Стихии, которые нам подкидывают сюрпризы последние годы, мы на них повлиять не можем, но мы должны адаптироваться. У нас вчера, к примеру, в Лельчицах был пожар. Сегодня идет дождь, а в половине области солнце светит. Поэтому здесь трудно что-то спрогнозировать. Наша задача – быть готовыми к ликвидациям вот этих всех стихийных бедствий. Будь это буреломы, пожары или другие направления. Общий бюджет инициативы – 2 миллиона долларов. Реализован проект будет в южных регионах Беларуси: Брестской и Гомельской областях, где пожары фиксируют чаще всего. Усилят материально-техническую базу, поставят технику из Китая, обеспечат мобильной и радиосвязью. ПРООН заинтересованы в предоставлении Беларуси знаний и технологий для защиты от лесных пожаров.

О том, что лучше предотвратить, чем потушить, знают в Беларуси. Наша страна – первая в Европе, которая полностью покрыта автоматизированной системой распознавания пожаров. Это порядка 400 камер, при их помощи круглосуточно следят за обстановкой. Каждый год мы обновляем технику, только в 2024-м было закуплено 170 новых пожарных автомобилей. Повышенная проходимость, цистерны на 10 тонн воды, полная комплектация – современное оборудование позволяет в кратчайшие сроки ликвидировать возгорания.