Стратегическое учение «Запад-2025» на завершающем этапе подготовки – подробности рассказали в Минобороны

Совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2025» на завершающем этапе подготовки. Наша страна уже фактически готова к приему войск. Подробностями о предстоящих маневрах поделились в Министерстве обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказал начальник Генштаба, уже согласованы районы размещения военизированных сил и развертывания пунктов управления, а также определены полигоны, где будет происходить основной розыгрыш эпизодов. В 2025 году было принято решение провести маневры на удалении от западных границ. К тому же в рамках «Запад-2025» белорусская сторона сознательно ушла от проработки вопросов наступательной тематики. Военные будут сфокусированы исключительно на оборонительных эпизодах и безопасности Союзного государства.