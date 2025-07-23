Стратегическое учение «Запад-2025» на завершающем этапе подготовки – подробности рассказали в Минобороны

Совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2025» на завершающем этапе подготовки. Наша страна уже фактически готова к приему войск. Подробностями о предстоящих маневрах поделились в Министерстве обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказал начальник Генштаба, уже согласованы районы размещения военизированных сил и развертывания пунктов управления, а также определены полигоны, где будет происходить основной розыгрыш эпизодов. В 2025 году было принято решение провести маневры на удалении от западных границ.
К тому же в рамках «Запад-2025» белорусская сторона сознательно ушла от проработки вопросов наступательной тематики. Военные будут сфокусированы исключительно на оборонительных эпизодах и безопасности Союзного государства.
Павел Муравейко, начальник генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Мы это сделали исключительно как один из шагов стабилизации обстановки, успокаивании международной общественности. Но сегодня этот процесс почему-то начинает спекулироваться нашими западными коллегами. Уже Польша заявила о том, что готова провести учение дивизионного масштаба у наших границ в районе Гродно, Беловежской пущи. Литва перебрасывает свою бригаду «Железный волк» на полигон Пабраде и планирует проводить действия в 15 км от нашей границы. В этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить наши отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера.
Демонстрируя свою открытость, Беларусь намерена пригласить на предстоящее учение наблюдателей из различных стран. Это государства – члены ОДКБ, СНГ, ШОС, страны дальней дуги. Кроме того, среди приглашенных будут аккредитованные в Беларуси военные атташе, а также представители государств – участников ОБСЕ.