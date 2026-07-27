Промышленная кооперация и АПК: губернатор Калужской области рассказал о новых проектах с Беларусью

У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в миллиард долларов – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Владиславом Шапшой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Межрегиональное сотрудничество занимает важное место в укреплении союзной экономики Беларуси и России. Во многом именно на уровне регионов выстраиваются устойчивые производственные цепочки, расширяются торговые связи и запускаются конкретные совместные проекты. Калужская область для нашей страны давний и стратегический партнер. В 2025 году взаимный товарооборот превысил 700 миллионов долларов, а по итогам первых пяти месяцев нынешнего показатели прибавили почти 20 %. Белорусская сторона активно поставляет в российский регион нефтепродукты, продовольствие, полимеры, а также мебель и металлоконструкции. В свою очередь из Калужской области наша страна импортирует рыбную продукцию, целлюлозу и санитарно-гигиенические изделия. Как заявил Александр Лукашенко, у этого российского региона – поистине гигантские возможности. Чтобы максимально их раскрыть, Президент призвал активно искать новые перспективные направления. Главная и вполне осязаемая цель на ближайшее время – преодолеть планку в миллиард долларов взаимной торговли. Для этого Минск предлагает усилить взаимодействие в строительстве, промышленной кооперации и сельском хозяйстве. Лукашенко видит возможности для достижения товарооборота в 1 млрд долларов с Калужской областью.

В ходе встречи обсудили широкий спектр вопросов: от обновления общественного транспорта до науки и технологий. Затронули также образовательную сферу. В Калужской области создается центр по подготовке специалистов ядерной энергетики – здесь готовы обучать белорусов. Кроме того, наши строители уже возвели в Калужской области более полумиллиона квадратных метров жилья, 10 школ и 8 детских садов. В планах – масштабная застройка сел и создание новых высокотехнологичных агрокомплексов. Об этом губернатор Калужской области рассказал в ходе общения с журналистами.